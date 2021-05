Un nuovo MacBook Pro alla WWDC?

Un nuovo MacBook Pro potrebbe essere presentato in occasione dell’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) che quest’anno si svolgerà dal 7 all’11 giugno in modalità online.

A riferirlo è il “leaker” Jon Prosser che in passato ha correttamente anticipato alcune indiscrezioni. Prosser non indica altri dettagli ma da tempo circolano voci di Apple al lavoro su nuovi MacBook Pro da 14″ e 16” con design rinnovato.

Fino adesso sappiamo che sui nuovi MacBook Pro dovremmo vedere il ritorno della porta MagSafe, una uscita HDMI e un lettore SD card; non mancheranno le porte Thunderbolt/USB-C e forse anche opzioni per nuove colorazioni, sulla falsariga di quanto già visto con i nuovi iMac 24″ M1.

Si vocifera anche che la Touch Bar verrà eliminata, con Apple che avrebbe scelto il ritorno alla tastiera con i tradizionali tasti funzione standard, di un riprogettato sistema di raffreddamento che tiene conto del chip M1.

Bloomberg recentemente ha riferito che i nuovi MacBook Pro vanteranno chip Apple Silicon 10-core composto da 8 performance core e 2 efficiency core, da GPU con 16 o 32 core, e supporto fino a 64GB di memoria RAM.

L’indiscrezione di Prosser è da prendere con le molle: negli ultimi anni Apple non ha presentato hardware alla WWDC (privilegiando un evento legato principalmente al software con novità per i sistemi operativi di Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV). Altre voci hanno riferito in precedenza che la produzione dei nuovi MacBook Pro dovrebbe partire nella seconda metà del 2021, con conferme in questo senso dai più affidabili Mark Gurman di Bloomberg e dall’analista Ming-Chi Kuo.

