Per Mac Studio il raffreddamento a liquido è inutile

Mac Studio di Apple – nonostante le dimensioni compatte – è una macchina molto potente, in grado di offrire prestazioni straordinarie, grazie ai chip M1 Max oppure M1 Ultra: Apple ha progettato così bene i suoi processori e il sistema termico di Mac Studio, tanto che l’aggiunta del sistema di raffreddamento a liquido non apporta alcun miglioramento.

All’interno dello chassis in metallo di Mac Studio, un quadrato di appena 19,7 cm di lato, c’è un avanzato sistema termico che permette ai chip M1 Max ed M1 Ultra di sfrecciare a tutta velocità nei flussi di lavoro più impegnativi, scaldando veramente poco e quindi senza il rumore delle ventole.

Il design termico con ventole su due lati, i canali dei flussi d’aria posizionati ad hoc e le oltre 4.000 perforazioni sul retro e sul fondo dello chassis guidano l’aria attraverso i componenti interni e raffreddano i chip ad alte prestazioni. Gli youtuber del canale Linus Tech Tips hanno provato a modificare il sistema, sfruttando il raffreddamento a liquido, scelta che – sulla carta – dovrebbe permettere di offrire le massime prestazioni.

Il risultato è qualcosa di decisamente discutibile: un computer con tubicini per il trasporto del liquido, serbatoio e pompa. Un lavoro che… non serve assolutamente a nulla. Il Mac Studio, con sorpresa degli youtuber, non evidenzia alcuna miglioria sul versante prestazioni e le temperature risultanti sono simili a quelle che è già possibile ottenere con il design termico progettato da Apple.

Come è facile immaginare, a Cupertino hanno già ottimizzato con cura il design e ricorrere a fantasiosi, complicati e orrendi meccanismi di raffreddamento, non serve assolutamente a nulla…Mac Studio e Studio Display sono da tempo in vendita su Apple Store online. Il prezzo di listino di Mac Studio parte da 2.349 € nella versione con processore M1 Max e da 4.649 € con chip M1 Ultra.

