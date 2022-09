Logitech svela MX Master 3S e MX Keys Combo Gen 2 for Business

Logitech presenta due nuovi prodotti delle gamma for Business – Mx Master 3S for Business e la combinazione mouse – tastiera di nuova generazione MX Keys Combo for Business Gen 2 – con l’obiettivo di offrire alle aziende maggiori livelli di sicurezza e una esperienza d’uso ancora più personalizzata ai dipendenti grazie al software Logi Options+.

Logitech MX Master 3S for Business

Il mouse MX Master 3S for Business combina gli aspetti più amati del classico MX Master 3 con migliorie su ogni fronte: ergonomia, funzioni e prestazioni. Infatti, MX Master 3S for Business è dotato di un sensore ottico da 8.000 DPI che traccia i movimenti sulla maggior parte delle superfici, compreso il vetro, garantendo fluidità e rapidità, in particolare con i monitor ad alta risoluzione. Inoltre, i clic sono ora più silenziosi del 90% rispetto a MX Master 3, pur mantenendo la stessa sensazione di precisione, in modo da potersi concentrare sul lavoro dimenticandosi del rumore.

MX Master 3S for Business è dotato della rotella MagSpeed Electromagnetic che permette di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, oltre a una rotella laterale di scorrimento, per la navigazione orizzontale più rapida. Il design ergonomico assicura il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Questo mouse è progettato pensando anche alla sostenibilità ed è certificato Carbon Neutral: i componenti in plastica sono realizzati con il 27% di plastica riciclata post-consumo (PCR).

MX Keys Combo for Business Gen 2

Nuova generazione anche per la storica combo mouse più tastiera di Logitech, MX Keys Combo for Business Gen 2. Indicata per i dipendenti che trascorrono molte ore al computer e che desiderano un maggiore comfort senza sacrificare la produttività, la tastiera MX Keys for Business è dotata di tasti con corsa che il costruttore definisce «Perfetta», mentre MX Palm Rest garantisce un supporto confortevole per i polsi.

Nel pacchetto insieme alla tastiera è abbinato il nuovo mouse MX Master 3S for Business. MX Keys Combo for Business Gen 2 è certificato a zero emissioni di anidride carbonica, con un packaging in carta proveniente da foreste certificate FSCTM e da altre fonti controllate.

Logi Options+

Logi Options+ è un software che mette a disposizione pratiche scorciatoie per una esperienza fluida e intuitiva con le principali piattaforme video, tra cui Zoom e Microsoft Teams. Options+ è distribuibile su larga scala, con la possibilità per il reparto IT di installare e configurare silenziosamente alcuni parametri dell’applicazione per soddisfare i requisiti aziendali.

Sicurezza wireless Logi Bolt

Logi Bolt è il protocollo di connettività wireless di nuova generazione di Logitech. Basato sulla tecnologia wireless Bluetooth Low Energy, Logi Bolt include diverse misure di sicurezza progettate per garantire la tranquillità del team IT, riducendo al minimo i rischi di vulnerabilità aziendale, sia in ufficio che da remoto, e fornendo connettività solida anche in ambienti wireless congestionati. È progettato con la modalità di sicurezza Bluetooth 1, livello 4, nota anche come modalità Secure Connections Only, conforme agli standard FIPS (Federal Information Processing Standards).

MX Master 3S e MX Keys Combo Gen 2 for Business, prezzi e disponibilità

MX Master 3S for Business e MX Keys Combo for Business Gen 2 saranno disponibili a settembre 2022. Il prezzo di vendita consigliato per MX Master 3S for Business è di 129,99 euro, mentre per MX Keys Combo for Business Gen 2 è di 249,99 €.

Tutti i prodotti Logitech for Business sono disponibili nel negozio ufficiale del costruttore a partire da questa pagina di Amazon.