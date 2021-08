Kuo: MacBook Air colorati con display mini LED nel 2022

Da tempo si vocifera di Apple al lavoro su nuovi MacBook Air 2022 colorati, che potrebbero avere una scocca in diverse tinte sulla falsariga di quanto già visto con gli ultimi iMac 24″ M1: l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e riportata dal sito Macrumors riferisce indiscrezioni in linea con quelle già circolate in precedenza da fonti quali Jon Prosser e Mark Gurman.

Secondo Kuo, i futuri MacBook Air avranno “un design del tutto nuovo”, con un form factor non molto diverso dai futuri MacBook Pro, anche questi previsti con display mini-LED e bordi più sottili. Voci circolate in precedenza riferiscono di un nuovo chip Apple Silicon (successore dell’M1) e del ritorno del MagSafe per l’alimentazione.

Kuo afferma di non essere certo che la produzione degli attuali MacBook Air M1 sarà interrotta dopo la presentazione dei nuovi modelli, lasciando intendere che Apple potrebbe decidere di tenere a listino vecchi e nuovi modelli, abbassando ovviamente il prezzo di quelli attuali. L’analista riferisce che negli USA i prezzi dei nuovi MacBook Air dovrebbero partire da 999$; sarà interessante capire (sempre ammesso che sia vero) quale sarà il prezzo dell’attuale Air se questo rimarrà a listino con l’arrivo dei nuovi.

Il produttore cinese BOE dovrebbe fornire il display mini-LED, mentre LG e Sharp sarebbero le aziende scelte per i display mini-LED dei futuri MacBook Pro.

I nuovi MacBook Pro sono attesi con versione aggiornata di CPU Apple Silicon (M1X o M2) e design rinnovato. Indiscrezioni riferiscono che su queste macchine non sarà presente la Touch Bar e saranno invece presenti alcune porte in precedenza abbandonate, lo slot SD Card, una porta HDMI e porte Thunderbolt 4. I nuovi Mac portatili dovrebbero, inoltre, offrire tecnologia di ricarica MagSafe e display con tecnologia mini-LED. L’arrivo dei MacBook Pro è sicuro: la conferma è recentemente arrivata non dal solito sito di indiscrezioni ma da Apple stessa he ha registrato una serie di nuovi prodotti nel database della Eurasian Economic Commission (ECC).

Tutto quello che sappiamo del processore Apple M1X per Mac è in questo articolo, invece tutte le notizie che parlano dei Mac ARM sono disponibili qui.