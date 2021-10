MacBook Air 2022, tutto l’identikit è già servito

Sono già emersi dettagli su hardware, design e colori di MacBook Air 2022, ma ora lo stesso leaker cinese che ha anticipato correttamente l’arrivo del notch nei MacBook Pro 2021, sembra svelare praticamente tutto del nuovo portatile in arrivo il prossimo anno.

Prendendo in prestito alcune soluzioni dei nuovi portatili professionali e anche degli iMac M1 24 pollici, si tratterà di un cambio e di una trasformazione totale rispetto al modello attuale, tanto che Apple sembra stia valutando persino di cambiare il nome in MacBook. Dopo anni di telaio a cuneo, con il retro più spesso e la parte frontale più sottile, lo chassis sembra somiglierà a quello dei modelli Pro di ultima generazione ma più sottile e leggero.

Il notch è già stato indicato in arrivo, ancora prima della presentazione dei MacBook Pro 2022, per ospitare la stessa videocamera frontale da 1080p, anche se il leaker non è sicuro al 100% sulla presenza della tacca nel display.

Ma mentre i portatili Pro hanno telaio grigio e bordi del display neri, MacBook Air 2022 sembra avrà tastiera e cornici in tinta bianco sporco, una soluzione che Apple ha già impiegato negli iMac M1 24” da cui erediterà anche le colorazioni del telaio. Un dettaglio che alcuni appassionati Apple hanno già preso di mira per il contrasto tra il notch nero e i bordi attesi in bianco sporco, ma occorre tenere presente che la tacca potrebbe non esserci.

Mentre Apple ha finalmente deciso di ascoltare le esigenze dei professionisti implementando più porte e connettori nei portatili Pro, in MacBook Air sembra troveremo ancora solo e soltanto porte USB-C. Come già indicato in precedenza il portatile sottile e leggero sembra funzionerà con il nuovo processore Apple Silicon M2, senza ventole di raffreddamento come nel modello attuale.

La tastiera sarà come quella dei modelli Pro, quindi con la prima fila di tasti in alto per i pulsanti funzione di dimensioni standard. Anche qui tornerà MagSafe ma per ora non si parla ancora di ricarica rapida.

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys. — Dylan (@dylandkt) October 21, 2021

In questo articolo riportiamo dei rendering della macchina pubblicati da Jon Prosser e anche da Macrumors. Apple fornirà un nuovo alimentatore da 30W. Infine è previsto anche l’arrivo dello schermo mini LED, ma il leaker cinese rileva che non ci sarà la tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile.

L’identikit anticipato di MacBook Air 2022 sembra svelare praticamente tutto della nuova macchina o quasi in ogni caso, tenendo presente che l’arrivo è indicato per la metà del 2022, è molto probabile che nei prossimi mesi emergano ulteriori dettagli, modifiche o precisazioni di quanto fin qui descritto.

