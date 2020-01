MacBook Pro 16 su Amazon in sconto fino a 390 euro

Grazie ad Amazon è ancora molto conveniente acquistare un MacBook Pro 16″. Anche se non sono ai prezzi minimi storici, si avvicinano molto ad essi sia il modello da 512 Gb, oggi quotato a 2430 euro, che il modello da 1 TB, on vendita a 2911,89 euro.

Inutile dire altro sul MacBook Pro 16″, se non che si tratta, appunto, dell’ultimo modello e il prodotto di punta dei portatili della Mela. Pur dimensionalmente ed esteticamente simile a quello di cui prende il posto, introduce diverse novità come un processore molto più potente, nuove schede grafiche, un sistema audio evoluto e sofisticato sia per altoparlanti che per microfoni e il display di dimensioni superiori. Infine c’è anche la nuova tastiera con meccanismo a forbice che dovrebbe costituire un enorme passo avanti, come confermato anche dalle prime prove, rispetto a quella precedente con meccanismo a farfalla, molto criticata proprio dai professionisti.

La versione con disco da 512 GB TB e la versione da 1 TB sono simili ma non identiche. La differenza non sta infatti solo nel disco, ma anche nel processore e nella scheda grafica che nella versione da 1 TB sono più potenti.

La versione da 512 GB a 2430,99 euro è di soli 30 euro più costosa rispetto al prezzo minimo toccato qualche giorno fa e rappresenta un risparmio di 368 euro rispetto al listino di 2799 euro. La versione da 1 TB a 2911 euro (contro i 3299 del listino) lo sconto è di 390 euro.

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.