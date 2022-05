MacBook Pro, il costruttore valuta di trasferire la produzione

I MacBook Pro 2021 da 14” e 16” sono introvabili da mesi e, chi ne ordina uno oggi, rischia di doverlo aspettare fino a luglio o addirittura agosto: la situazione potrebbe migliorare con il trasferimento della produzione in un altro stabilimento dello stesso produttore.

Ricordiamo infatti che l’unico costruttore di questi modelli di MacBook Pro 2021 è Quanta, società che realizza prodotti per numerosi altri marchi di elettronica di consumo, e che possiede stabilimenti in diverse località della Cina.

La maggior parte della produzione di queste macchine però è concentrata nelle fabbriche Quanta di Shanghai, area che nelle scorse settimane è stata oggetto di limitazioni e blocchi completi delle attività imposti dal governo della Cina per una ripresa della pandemia di Covid nel Paese.

Da allora la produzione è ripartita, ma solo per il 10-20% della capacità totale. Ora secondo DigiTimes Quanta starebbe valutando l’idea di trasferire parte della produzione dei MacBook Pro 2021 dagli stabilimenti di Shanghai a quelli di Chongqing. La mossa potrebbe gradualmente aumentare la produzione, in prospettiva riducendo i lunghissimi tempi di attesa a cui ora gli utenti Apple sono costretti.

Ma si prevede anche che l’operazione potrebbe richiedere più tempo del previsto, perché trasferire la produzione dei MacBook Pro 2021 richiede anche l’assunzione di manodopera non facilmente reperibile in allarme Covid, oltre anche a eventuali altri problemi di natura logistica. Secondo le previsioni che circolano tra gli addetti ai lavori, questo prima che si valutasse il trasferimento della produzione, la situazione si potrà normalizzare solamente verso il mese di luglio.

Ricordiamo che in occasione dell’ultima presentazione dei risultati trimestrali Apple, Tim Cook e Luca Maestri hanno annunciato problemi di forniture dovuti a chiusure e scarsità di chip per questo trimestre in corso, prevedendo un calo di fatturato per Apple.

Per tutto quello che c’è da sapere sui portatili Apple professionali di ultima generazione rimandiamo a questo articolo di macitynet.