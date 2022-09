MacBook Pro M2 Pro e Max a ottobre, i costruttori si preparano

Da alcuni anni Apple organizza un evento a settembre per iPhone e Apple Watch, quest’anno anche per AirPods Pro 2, e poi un secondo evento nel mese di ottobre dedicato a Mac e iPad: anche quest’anno sembra che Apple non farà eccezione e, oltre agli iPad Pro 2022 con M2, è atteso l’arrivo dei MacBook Pro dotati dei nuovi processori M2 Pro e M2 Max che saranno svelati in contemporanea a questi portatili.

Secondo quanto riferiscono gli addetti ai lavori nella catena di fornitura in Asia, segnalati da DigiTimes, i costruttori di MacBook per conto di Apple stanno diminuendo i volumi di produzione degli attuali modelli, per prepararsi ad avviare la produzione dei MacBook Pro 2022 con M2 Pro e M2 Max.

Queste due macchine sono previste con design identico a quello attuale, per la prima volta introdotto nella generazione 2021, non a caso presentate da Apple esattamente un anno fa, ottobre 2021. Allora con i MacBook Pro 14” e 16” hanno debuttato anche i processori M1 Pro e M1 Max, prime versioni potenziate del primo processore Apple M1 per Mac.

Anche se la tecnologia di produzione rimane la stessa a 5 nanometri dei modelli precedenti, i nuovi chip Apple Silicon M2 Pro e M2 Max metteranno a disposizione la nuova architettura per CPU e GPU di Apple M2, ma con un numero maggiore di core di calcolo, grafici e anche un maggior quantitativo di memoria unificata, rispetto al modello base Apple M2 visto finora.

Nello stesso evento di ottobre, più volte previsto anche dal ben informato Mark Gurman, Apple potrebbe introdurre anche un nuovo Mac mini M2 con design identico all’attuale, nuovi iPad Pro 2022 con M2, infine forse anche il primo Mac Pro con processore Apple Silicon.