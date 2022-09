Offerte Amazon 13 settembre fino al 62% su Apple, Arlo, Xiaomi, Honor, Realme, Amazfit, Lexar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Sono disponibili per la consegna rapida nella relativa data di uscita sia iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra e pure Airpods Pro 2.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento

In offerta a 1487,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1916,10 € – invece di 2349,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 1420,47 € – invece di 1709,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 11 (128GB) – Bianco

In offerta a 579,00 € – invece di 609,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione)

In offerta a 330,65 € – invece di 389,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A13 Smartphone Android, Display Infinity-V da 6.6 pollici¹, Android 12, 4GB RAM e 128 GB di Memoria interna espandibile², Batteria 5.000 mAh³, Black [Versione italiana]

In offerta a 165,90 € – invece di 219,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Band 6 Orologio Smart,Activity Tracker Fitness con Schermo AMOLED a Colori 1,56”, Tracciamento Sport, 50m Impermeabile, Pedometro e Notifiche di Messaggistica, Scattare Foto-Nero

In offerta a 36,54 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27ML600S Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 179,99 € – invece di 249,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 12,59 € – invece di 18,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link TL-SF1005D Switch Desktop, 5 Porte RJ45 10/100 Mbps, Plug & Play, Tecnologia Green Ethernet, Controllo di Flusso IEEE 802.3x, Contenitore di Plastica, Installazione Facile, Facile da Usare

In offerta a 9,99 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Nuki Smart Lock 3.0, serratura smart per la porta di casa, serratura elettronica con Door Sensor facile da installare, prodotto certificato AV Test, bianco

In offerta a 190,00 € – invece di 237,58 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Cassa Bluetooth Soundcore Motion Boom Plus 80 W da Anker, 20 ore, impermeabile IP67 e antipolvere, Tipo C, equalizzatore personalizzato, Bluetooth 5.3, altoparlante Bluetooth portatile, campeggio

In offerta a 159,99 € – invece di 179,99 €

sconto 11% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Masterizzatore DVD CD Externo Unità CD DVD Esterna USB 3.0 DVD-R CD-RW Dispositivo Lettore di Schede Portatile Ultra Slim External Disc con Mac/OS/XP/Win10/Win7/Win8

In offerta a 19,45 € – invece di 22,89 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Mohard Porta Cellulare Bici, Porta Cellulare Moto in Acciaio Inox Anti-Shake, Staccabile & Ruotabile a 360° Supporto Telefono Bicicletta Compatible con iPhone 13 Pro Max/12/11, 4.5-7.2″ Telefoni

In offerta a 8,79 € – invece di 11,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

JETech Custodia per iPad 10,2 Pollici, 2021/2020/2019 Modello, 9/8/7 Generazione, Cover con Auto Svegliati/Sonno, Nero

In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

CACOE Cover Custodia Compatibile con iPad 9a Generazione 2021/iPad 8a Gen 2020/iPad 7a Gen 2019, Leggero Cover Protettivo Supporto con Pencil Holder per iPad 10.2 Auto Sveglia Sonno, Nero

In offerta a 16,95 € – invece di 16,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Alpha 6400L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SELP 16-50mm, Sensore APS-C, Video 4K HDR, S-log2, S-log3 e Hlg, ILCE6400B + SELP1650, Nero

In offerta a 949 – invece di 1150

sconto 17% – fino a 25 set 22

Arlo Pro 3 Floodlight Telecamera senza fili da esterno WiFi , Sirena integrata, Visione Notturna a Colori, Video 2K HDR, Audio 2 Vie, 160 °, Bianco, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure

In offerta a 209,99 – invece di 299,99

sconto 30% – fino a 18 set 22

Arlo Video doorbell, Citofono WiFi HD videosorveglianza, Allarme integrato, Sensore di Movimento,Telecamera, Audio 2 vie, Visione 180°, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Nero

In offerta a 76,7 – invece di 199,99

sconto 62% – fino a 25 set 22

UGREEN Case Esterno M.2 NVMe NGFF USB C 3.2 Gen 2 per Disco Rigido M/M&B Key con UASP 10Gbps, Adattatore SATA con Cavo USB C, Compatibile con 970 Evo Plus 980 Pro, Crucial P1,WD SN770

In offerta a 30,59 – invece di 36,99

sconto 17% – fino a 18 set 22

realme Buds Q2S Cuffie Bluetooth 5.2, Audio Dolby di alta qualità, Driver Dynamic Bass Boost da 10 mm, 30 ore di riproduzione totale, Impermeabilità IPX4, Paper White

In offerta a 22,99 – invece di 29,99

sconto 23% – fino a 19 set 22

realme GT NEO 3 80W – 8+256GB, 5G Smartphone, Display Super OLED 120Hz, MTK Dimensity 8100 5 nm, Charge SuperDart 80 W, Dual Sim, NFC, Asphalt Black

In offerta a 519,99 – invece di 599,99

sconto 13% – fino a 19 set 22

POCO M5 – Smartphone 4+64GB, 6.58? 90Hz FHD+ DotDrop Display, MediaTek Helio G99, 50MP AI tripla fotocamera, 5000mAh, NFC, Giallo (versione IT + 2 anni di garanzia)

In offerta a 169,9 – invece di 189,9

sconto 11% – fino a 17 set 22

POCO M5 – Smartphone 4+128GB, 6.58? 90Hz FHD+ DotDrop Display, MediaTek Helio G99, 50MP AI tripla fotocamera, 5000mAh, NFC, Nero (versione IT + 2 anni di garanzia)

In offerta a 189,9 – invece di 209,9

sconto 10% – fino a 17 set 22

POCO M5s – Smartphone 4+128GB, 6.43? FHD+ AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP AI quad camera, 5000mAh, NFC, Bianco (versione IT + 2 anni di garanzia) senza caricatore

In offerta a 209,9 – invece di 229,9

sconto 9% – fino a 17 set 22

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV

In offerta a 15,99 – invece di 21,99

sconto 27% – fino a 18 set 22

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card

In offerta a 24,64 – invece di 41,99

sconto 41% – fino a 18 set 22

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card

In offerta a 42,49 – invece di 69,99

sconto 39% – fino a 18 set 22

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD Professional 1000x, fino a 150/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, U3, C10, V60, Micro SD Card

In offerta a 71,99 – invece di 99,99

sconto 28% – fino a 18 set 22

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card confezione da 3

In offerta a 16,14 – invece di 25

sconto 35% – fino a 18 set 22

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 160/60 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card

In offerta a 16,14 – invece di 27,99

sconto 42% – fino a 18 set 22

Lexar Scheda SD 256 GB, Scheda di Memoria SDXC fino a 120 MB/s in Lettura, fino a 45 MB/s in Scrittura, UHS-I, U3, V30, C10, Full-HD e 4K UHD (LSDESXX256G-BNNNG)

In offerta a 36,54 – invece di 43

sconto 15% – fino a 18 set 22

Honor Band 5 Smart Watch, SpO2 (Saturazione di Ossigeno) e Cardiofrequenzimetro, Braccialetto per attività con Monitor del Sonno, Fitness Tracker Orologio per Uomo Donna,Nero

In offerta a 25,8 – invece di 42,9

sconto 40% – fino a 18 set 22

HONOR Band 5 Smartwatch, Activity Tracker Braccialetto per Uomo Donna, Impermeabile, IP68, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio dell?attività Sportiva, Fitness Tracker con pedometro, Blu

In offerta a 27,9 – invece di 59

sconto 53% – fino a 18 set 22

HONOR Band 6 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Android iOS Smart Band, 1.47″ Schermo Durata della Batteria di 14 Giorni Impermeabile Smartwatch con Contapassi Cardiofrequenzimetro(Grigio)

In offerta a 34,9 – invece di 79

sconto 56% – fino a 18 set 22

AKASO Action Cam 4K 30FPS Impermeabile Subacquea, WiFi Sports Cam Doppio Display Ultra HD 20MP, Action Camera Controllo Vocale 170° Grandangolare con 2x1350mAh Batterie e Kits di Accessori, Brave 7

In offerta a 161,49 – invece di 189,99

sconto 15% – fino a 18 set 22

AKASO Action Cam Native 4K/60fps 20MP WiFi,Touch Screen,Comandi Vocali,EIS 40m Impermeabile, 8 Volte Zoom, Angolo Variabile,Telecomando con Batterie 1350mAh x2 ( V50 Elite)

In offerta a 127,49 – invece di 149,99

sconto 15% – fino a 18 set 22

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65″, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2

In offerta a 127,4 – invece di 169,9

sconto 25% – fino a 18 set 22

Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente, Alexa Integrato, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica da 3 GB, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, AMOLED

In offerta a 129,9 – invece di 179,9

sconto 28% – fino a 18 set 22

Oral B Dentifricio Junior Star Wars, con Scudo Antizuccheri, Gusto Menta, Per Bambini dai 12 anni in su, 12 Confezioni X 75ml

In offerta a 15,99 – invece di 35,89

sconto 55% – fino a 24 set 22

Oral-B Colluttorio Gengive e Smalto dei Denti, Previene la formazione delle Carie, Protegge e Rinforza lo Smalto, Senza Alcool, Menta, Alito Fresco a Lungo, Maxi Formato da 6 Confezioni X 500 ml

In offerta a 19,99 – invece di 25,99

sconto 23% – fino a 24 set 22

Oral-B Kit Igiene Dentale Completa,2 X Dentifricio, 1 Colluttorio, 1 Filo Interdentale (40 metri), con Azione Antibatterica, per una Pulizia Profonda, Delicata e Confortevole, Maxi Formato da 4 pezzi

In offerta a 11,99 – invece di 18,99

sconto 37% – fino a 24 set 22

Oral-B Whitening Therapy Spazzolino Denti Manuale al Carbone, con Azione Sbiancante Denti, Rimuove Le Macchie Superficiali, Maxi Formato da 8 Spazzolini, Color Nero

In offerta a 14,99 – invece di 21,99

sconto 32% – fino a 24 set 22

Toshiba CAF-Z45IT Purificatore d’Aria Istantaneo Trasparente,3 in 1 Air Purifier, CADR 228m³/h,45m²,HEPA H13 con Filtro Attivo al Carbonio e UV LED,Adatto per Allergie,Per Casa Uffcio,Nero

In offerta a 59 – invece di 145

sconto 59% – fino a 21 set 22

Midea lavastoviglie 45 cm libera installazione MFD45S200X.1-IT con 10 coperti, avvio ritardato, 8 programmi

In offerta a 329 – invece di 429

sconto 23% – fino a 21 set 22

Toshiba MW2-AC25T(BK) 4-in-1 Forno Microonde Grill Combinato con convenzione, 25 L, 10 Menù Facili,Cavità smaltata, Memoria posizione piatto girevole, 1100W Grill, 2100W convenzione, Nero

In offerta a 129,9 – invece di 159,9

sconto 19% – fino a 21 set 22

Toshiba MW2-MM20P(WH) – Forni a microonde standard, 20 Litri, 800 W, 5 livelli di potenza con pratica funzione di scongelamento, illuminazione a LED interno/Bianco

In offerta a 76 – invece di 89,99

sconto 16% – fino a 21 set 22

SONGMICS Porta Ombrelli in Metallo, Portaombrelli Rotondo, con Gancini e Vaschetta Scolapioggia Rimovibile, Ø19,5 x 49 cm, Nero LUC23B

In offerta a 30,19 – invece di 38,09

sconto 21% – fino a 20 set 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).