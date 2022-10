macoS Ventura e iPadOS 16 arrivano il 24 ottobre

Con il lancio dei nuovi iPad si scioglie anche l’ultimo “mistero” dell’autunno di Apple: la data di lancio di iPadOS 16 e di macOS Ventura. Entrambi saranno rilasciati martedì 24 ottobre. È Apple a farlo sapere con una nota che fa seguito, appunto, al lancio dei tablet sia della versione Pro che della versione di decima generazione che è avvenuta oggi.

La data del 24 ottobre era una di quelle valutate come maggiormente probabili. Era stato il giornalista Mark Gurman a fissarla con una nota dei giorni scorsi. Puntualmente erano arrivati indizi sulla conclusione dello sviluppo sia di iPadOS, che di macOS Ventura.

I due sistemi operativi hanno ritardato rispetto agli anni scorsi per vari motivi. Il principale è la disponibilità dell’hardware in grado di supportarli pienamente, ma anche per il fatto che soprattutto iPadOS 16 sarebbe stato costellato di bug specialmente nella funzione Stage Manager che dovrebbe aumentare le potenzialità multitasking di iPad. Apple ha anche cambiato traiettoria su Stage Manager, prima annunciando che sarebbe stato disponibile solo sugli iPad più recenti, poi aprendo la funzione anche a modelli più vecchi.

macOS ventura avrebbe accumulato un ritardo conseguente a quello di iPad. Anche il nuovo sistema operativo per Mac, infatti, ha Stage Manager e il suo codice è ormai strettamente vincolato a quello di iPadOS.

Apple ha confermato, dunque, la data di rilascio dei due sistemi per il 24 ottobre, senza fornire un orario preciso. Solitamente, le nuove versioni dei sistemi operativi vengono rilasciati sul tardo pomeriggio, quindi è verosimile puntare la sveglia per le 18:00 circa.

