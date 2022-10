iPadOS 16 atteso per l’ultima settimana di Ottobre

Apple prevede di avviare la distribuzione di iPadOS 16.1 a partire dall’ultima settimana di ottobre, salvo nuovi bug o particolari problematiche che dovrebbero essere individuate in questi giorni.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg in un tweet affermando che iPadOS 16.1 è atteso per la settimana che inizia il 24 ottobre, giorno nel quale dovrebbe essere distribuito anche l’aggiornamento a iOS 16.1, con le due versioni di iOS e iPadOS che dovrebbero riportare lo steso numero di build.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October.

— Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022