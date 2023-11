MagCubic, il videoproiettore 4K per l’home cinema a 52,21 €

Il cinema è il cinema, ma se volete ricrearne l’ambiente in casa con un videoproiettore come quello attualmente in offerta riuscite a proiettare i vostri film preferiti su qualsiasi parete con scene grandi fino a 130 pollici in risoluzione 4K.

MagCubic infatti è un prodotto che risponde a queste caratteristiche, con tecnologie all’avanguardia e tante funzioni che ne semplificano l’utilizzo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche usa un processore Allwinner H713 quad-core con ARM Cortex-A53 affiancato da GPU Mali-G31. Per proiettare un film basta collegare il computer o lo smartphone tramite WiFi, oppure si possono caricare direttamente tramite memoria esterna.

Ad alimentarlo infatti c’è il motore Android 11, con tanto di App Store per scaricare e installare app sia per la visione dei vari canali streaming, sia per distrarsi con qualche videogioco.

Questo videoproiettore è anche piuttosto silenzioso, con un rumore massimo di 25 dB e c’è un sistema di correzione automatica della distorsione, così da non preoccuparsi troppo di allinearlo alla parete sulla quale si proiettano le immagini.

A tal proposito come dicevamo può proiettare a diverse dimensioni: a 1,2 metri di distanza dalla parete si ottiene una proiezione con diagonale da 40″, allontanandolo a 2 metri si raddoppia a 80″, mentre posizionandolo a 4 metri la dimensione della proiezione è pari a 130″.

Tutto questo con una luminosità di 200 ANSI lumen, il che significa che le scene sono ben visibili anche se la stanza non è completamente buia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 168,10 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 68% andando a spendere soltanto 52,21 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.