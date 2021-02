Magsafe Duo al prezzo più basso di sempre: 119,99 euro (invece di 149,90)

Il Magsafe duo va in significativo sconto su Amazon: Mio pagate solo 119,99 euro 30 euro meno del suo prezzo.

Il Magsafe Duo (provato da Macitynet qui) è il caricabatterie ideale per chi ha un iPhone 12 e un Apple Watch di qualunque generazione. Ricarica iPhone con le stesse prestazioni di Magsafe. Ha un design pieghevole per una facile trasportabilità e può essere usato anche singolarmente con Apple Watch o iPhone. Il suo segni distintivi è l’aggancio magnetico compatibile con la tecnologia Magsafe. Per le massime prestazioni potete collegarlo ad un caricabatterie come questo da 30W, ma anche con uno da 20W perderete poco in prestazioni.

Macitynet nella sua recensione ha apprezzato le funzioni di questo accessorio e il fatto che si tratta di un prodotto praticamente unico nel suo genere. Nel nostro mirino critico è finito essenzialmente il prezzo ritenuto troppo elevato. A 119,99 euro, l’accessorio è decisamente più interessante e rappresenta un acquisto da tenere in assoluta considerazione da parte di chi ha un iPhone di nuova generazione (con i vecchi modelli la ricarica wireless è decisamente lenta) e un Apple Watch di qualunque tipo.

