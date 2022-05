Da Xiaomi la spugna tuttofare a poco più di 6 euro

Xiaomi, si sa, non è più un marchio dedito soltanto alla tecnologia. Sono davvero tantissimi i prodotti che sforna il brand, anche facendo parte della sua catena ecologica, e non direttamente brandizzati. E’ il caso di questa spazzola spugna, che costa appena 6 euro, ma che renderà le pulizie domestiche un gioco da ragazzi. Clicca qui per acquistare.

Quella che presenta Xiaomi è una sorta di spazzola, con funzioni di spugna, progettata per facilitare le pulizie in casa. Dai piatti, alla pulizia delle mattonelle, della cappa in cucina, oltre che dei fornelli. Propone un’impugnatura ben salda, che riesce così a facilitare l’utilizzo della spazzola, potendo imprimere la giusta forza per ottenere il massimo della pulizia, senza alcuno sforzo.

La’area pulente è davvero elevata, così da poter pulire in un batter d’occhio i fornelli, i piatti e, in generale, qualsiasi aree sporca e crostata, come ad esempio la cappa della cucina.

Facilissima da utilizzare, è anche progettata per essere strizzata automaticamente, così da poterla asciugare in un attimo, prima di riporta. L’intero manico è realizzato in plastica, piuttosto robusta, mentre la particolare membrana sulla parte pulente è in grado di inglobare quanto più sapone possibile, in grado di produrre schiuma in grosse quantità. Si risciacqua facilmente, così da essere pronta subito all’uso.

Al momento è possibile acquistarla in offerta a circa 6 euro, ma sulla stessa pagina è possibile anche acquistare il pack da due risparmiando ancora qualcosa, portando a casa il kit da due a poco più d 11 euro. Clicca qui per acquistare.