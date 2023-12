Siamo pronti a scommettere che tra i regali di Natale più ambiti e richiesti ci siano gli aspirapolvere robot smart. Se avete in mente di fare questo regalo, ecco quello che fa per voi: Roborock Q8 Max+ in sconto di 120 euro su Amazon.

Una delle caratteristiche distintive del Q8 MAX+ è la sua doppia spazzola aggiornata rispetto al precedente modello. Le spazzole principali in gomma lavorano in tandem per rimuovere lo sporco e le piccole particelle di polvere con una maggiore efficienza, riducendo al minimo l’aggrovigliamento dei capelli. Inoltre, questa innovazione consente al dispositivo di affrontare con successo anche peli su tappeti, grazie a un aumento del 20% nella potenza pulente.

La potenza di aspirazione HyperForce è stata potenziata da 4.200 Pa a un impressionante valore di 5.500 Pa. Questa miglioria garantisce che il Q8 MAX+ possa raccogliere facilmente una vasta gamma di sporco, capelli, polvere e persino piccole monete da diversi tipi di pavimenti. Il dispositivo dimostra così la sua versatilità nel mantenere la tua casa pulita, indipendentemente dalla natura del pavimento.

La tecnologia Reactive Tech Obstacle Evitamento è un altro elemento chiave del Q8 MAX+. Dotato di una luce strutturata posizionata strategicamente, questo sistema misura intelligentemente la distanza dagli ostacoli e li evita durante la pulizia. Questo non solo riduce le collisioni accidentali con gli oggetti, ma consente anche la creazione di zone di divieto di accesso, garantendo che il dispositivo pulisca solo le aree desiderate.

Il dispositivo è fornito con un contenitore per la polvere da 470 ml e un serbatoio per l’acqua da 350 ml, consentendo la pulizia e l’aspirazione simultanea. Il serbatoio dell’acqua elettronico regola in modo intelligente il flusso d’acqua in base al livello di sporco, garantendo una pulizia ottimale. Inoltre, il sistema può svuotare automaticamente la pattumiera dopo ogni pulizia, mantenendo il dispositivo operativo per un massimo di 7 settimane di polvere.

La durata della batteria è stata notevolmente migliorata, passando da 180 a 240 minuti. Questo significa che il Q8 MAX+ può coprire un’area più ampia senza la necessità di frequenti ricariche.

Solitamente ha un costo di 599 euro, ma al momento la si trova in sconto di 120 euro, nella colorazione bianca o nera, semplicemente cliccando sulla casella sconto presente poco sotto il prezzo.

Nella stressa pagina, inoltre, trovate in sconto di 110 euro anche il modello Q8 MAX, che sostanzialmente differisce per l’assenza della base con vaschetta per la polvere e per l’acqua. Il Q8 Max è sempre in grado di pulire, ma sarà l’utente a dover svuotare e riempire manualmente queste vaschette per la pulizia.

