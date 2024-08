Mappe di Apple sul web ora funziona anche con Firefox

Pubblicità

Apple ha aggiornato la versione di Mappe utilizzabile dal web (da browser) e quest’ultima ora è compatibile anche con Mozilla Firefox.

Prima dell’ultimo aggiornamento un messaggio informava che il browser Firefox non era supportato. La Casa di Cupertino aveva ad ogni modo riferito che nel tempo il supporto sarebbe stato esteso ad “altre lingue, browser e piattaforme”.

Nella documentazione di supporto Apple ora riferisce che Mappe su web è compatibile con Safari, Edge, Chrome e Firefox su Mac e iPad, e Edge, Chrome e Firefox sui PC con Windows.

Mappe di Apple sul web (utilizzabile partendo da qui) permette di ottenere indicazioni per spostarsi in auto e a piedi; trovare luoghi e informazioni utili come foto, orari di apertura, valutazioni e recensioni; fare cose come ordinare cibo direttamente dalle schede dei luoghi in Mappe; e sfogliare le Guide per scoprire ristoranti, negozi e posti da esplorare nelle città in tutto il mondo. Apple ha in precedenza riferito che ulteriori funzioni, tra cui “Guardati intorno”, saranno disponibili nei prossimi mesi.

Gli sviluppatori di app e siti, sfruttando MapKit JS, possono includere link a Mappe di Apple sul web per consentire agli utenti di ottenere indicazioni stradali, vedere informazioni sui luoghi e altro.