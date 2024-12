Marelli, un premio per la tecnologia di illuminazione microLED h-Digi

Pubblicità

Marelli è stata premiata come “Top Innovator” agli “Innovation Awards 2024” da CLEPA – l’Associazione Europea dei Fornitori Automotive – per h-Digi microLED, tecnologia per l’illuminazione anteriore che consente di aumentare la sicurezza a un costo accessibile, abilitandone l’adozione in più segmenti di veicoli.

La tecnologia ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Digital”, in occasione della cerimonia di consegna dei premi tenutasi il 4 dicembre a Bruxelles.

I CLEPA Innovation Awards riconoscono e celebrano idee pionieristiche nell’ambito della tecnologia green e digitale nell’industria automotive. Questo è il secondo anno consecutivo in cui Marelli viene premiata da CLEPA per innovazioni nella categoria “Digital” (dopo il riconoscimento ricevuto nel 2023 per il suo display head-up “HorizonView”). Questa categoria premia soluzioni avanzate nell’ambito dell’ecosistema della mobilità, con riferimento alla digitalizzazione.

Basata su una fonte di luce a matrice di LED multipixel, la tecnologia h-Digi microLED consente il funzionamento dinamico e adattivo dei fari anteriori e la proiezione di immagini ad alta risoluzione sulla strada per l’assistenza alla guida, con un modulo più accessibile, compatto e leggero rispetto ad altre soluzioni attualmente disponibile sul mercato.

Il modulo h-Digi microLED regola il fascio di luce in base agli oggetti rilevati tramite una combinazione di telecamere e sensori, rendendo la guida notturna più sicura, grazie anche a fari abbaglianti in grado di ridurre l’abbagliamento per tutti gli utenti della strada. Questa innovazione estende la disponibilità della tecnologia dei fasci di luce adattivi ADB (Adaptive Driving Beam) ad alta risoluzione, rendendo questa tecnologia più accessibile al mercato.

Con pixel di dimensioni inferiori a 0,1 gradi, la risoluzione di questo sistema di illuminazione a matrice è più precisa rispetto ai tradizionali sistemi di abbaglianti anti-riflesso a LED e crea un campo di illuminazione sensibilmente più lungo, aumentando quindi la sicurezza. Il sistema ad alta risoluzione offre vantaggi anche in modalità anabbagliante, poiché consente un funzionamento adattivo dei fari anteriori, con funzioni come illuminazione dinamica in curva su strade extraurbane, o segmenti di illuminazione specifici per l’utilizzo in autostrada durante la guida ad alta velocità, o illuminazione adattiva in condizioni atmosferiche avverse.

Ogni modulo h-Digi microLED è in grado di proiettare sulla strada, direttamente nel campo visivo del conducente, messaggi di sicurezza, avvisi o immagini per l’assistenza alla guida, come ad esempio le guide di corsia. La soluzione consente anche opzioni di personalizzazione, ad esempio attraverso messaggi di “benvenuto” e “arrivederci”.

Il design compatto del modulo promette (qui i dettagli) elevata efficienza energetica. Sono disponibili due opzioni di micro-LED: una da 25.600 pixel, con proporzioni 1:4, l’altra da 19.200 pixel, con proporzioni 1:3. La sorgente luminosa è abbinata a uno speciale sistema di lenti ottiche e a un nuovo controllo elettronico, entrambi ingegnerizzati internamente da Marelli.

Marelli è uno dei maggiori fornitori di tecnologie per la mobilità in ambito automotive; con circa 50.000 dipendenti nel mondo, il perimetro di Marelli conta 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo in Asia, America, Europa e Africa.

