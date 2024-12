Microsoft interrompe la produzione del Surface Studio 2 Plus

Pubblicità

Microsoft ha deciso di porre fine alla produzione del Surface Studio 2 Plus, il suo PC all-in-one, due anni dopo il lancio dell’ultimo modello. Non ci sarà alcun aggiornamento, almeno per ora, mentre nelle scorse settimane le scorte del dispositivo hanno iniziato a scarseggiare.

L’azienda ha confermato a Windows Central che non sarà più prodotto:

Gli utenti possono continuare ad acquistare il Surface Studio 2 Plus attraverso rivenditori e partner che dispongono ancora di scorte. Nelle aree in cui le scorte sono esaurite, il Surface Studio 2 Plus non sarà più disponibile per nuovi acquisti

Il Surface Studio era stato introdotto come aggiunta alla linea Surface di Microsoft. Dotato di un display touchscreen e di una cerniera unica, permetteva al monitor da 28 pollici di trasformarsi in un enorme tablet, ideale per disegnare e creare contenuti.

Era rivolto in particolare ai creativi, un segmento dominato da Apple, e il suo debutto era avvenuto in un momento in cui Microsoft cercava di rendere i PC desktop più entusiasmanti, sfruttando il successo di Windows 10.

Il design originale del Surface Studio, con lo schermo che si piegava in posizione piatta, aveva colpito per la sua innovazione, mentre adesso sembra che il viaggio del Surface Studio stia per concludersi.

Nonostante venisse considerato il PC all-in-one Windows per eccellenza, il dispositivo è sempre stato un prodotto di nicchia, soprattutto per via del costo, senza reali concorrenti sul mercato.

Nel corso degli anni, e in particolare nel 2024, l’attenzione di Microsoft si è concentrata principalmente sulla gamma di dispositivi Copilot Plus, che include il nuovo Surface Pro 11 e il Surface Laptop 7, senza che però venisse data nuova linfa al modello Studio.

All’inizio dell’anno, l’azienda aveva anche lanciato versioni orientate al business del Surface Pro 10 e del Surface Laptop 6, entrambe con processori Intel. Sembra inoltre che nel 2025 arriveranno varianti Lunar Lake del Surface Laptop 7 e del Surface Pro 11, dopo che un prototipo di Surface Laptop è apparso in un mercato secondario cinese lo scorso ottobre.

Al momento, dunque, non sembra esserci spazio per un nuovo modello di studio anche se nonostante la fine del Surface Studio 2 Plus, c’è chi spera ancora che Microsoft possa sviluppare un monitor indipendente, capace di piegarsi e trasformarsi, che consenta di trasformare qualsiasi laptop o PC in un Surface Studio.

Un’idea che potrebbe mantenere viva l’innovazione di questa linea, anche dopo la sua apparente chiusura.