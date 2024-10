Meta Movie Gen è l’AI che vuole fare il cinema

Pubblicità

Meta reclama un posto tra i grandi dell’intelligenza artificiale annunciando Movie Gen, un modello AI in grado di creare e modificare video partendo semplicemente da un prompt testuale.

Movie Gen è un modello AI con 30 miliardi di parametri, in grado di generare clip in risoluzione HD di 16 secondi semplicemente a partire da un testo. Questa intelligenza artificiale è stata pre-addestrata su un miliardo di immagini e 100 milioni di video. Viene accompagnato da Movie Gen Audio, un modello AI da 13 miliardi di parametri che genera invece effetti sonori e colonne musicali a 48 kHz, sempre partendo da descrizioni testuali.

Le potenzialità di questa AI non sono indifferenti. Partendo da una fotografia di una persona insieme a una descrizione, Movie Gen è in grado di generare un video realistico che presenta un attore animato all’interno di una scena. L’intelligenza artificiale sarà in grado anche di ricreare diverse tipologie di movimenti, nonché cambiare posizioni della telecamera, simulando un angolo largo, inclinazione verso l’alto e spostamento a sinistra. Questo vuol dire che il prompt testuale dato come input può descrivere anche la posizione e i movimenti della telecamera virtuale che si intende ottenere.

Gli utenti possono, inoltre, sfruttare Movie Gen Audio per arricchire le clip con audio professionale, includendo effetti sonori e colonne sonore generati in base ai testi. Anche se l’AI è in grado di creare musica di diversi minuti, questa è limitata a clip video di 16 secondi, a causa delle ingenti risorse computazionali necessarie.

Si tratta di uno strumento che certamente servirà ad alimentare il dibattito sulla opportunità che tali tecnologie vengano sempre più affinate. Per coloro che non hanno problemi a vedere l’intelligenza artificiale sostituire attori umani e troupe cinematografiche, Movie Gen rappresenta una manna dal cielo; i filmmaker che preferiscono, invece, attori reali e set fisici, avranno certamente di che ridire, preferendo sempre una DSLR di alta qualità.

Ovviamente, la suite andrà a sfidare diretti concorrenti già noti all’interno di questo campo, in primis Sora di OpenAI, che in passato ha già dato prova di quello che è in grado di realizzare. Tutte le notizie sull’Intelligenza Artificiale da questa pagina di macitynet.