Prime Day, micro compressore per bici Cycplus a 76€

Pubblicità

Pompetta o cartuccia CO2? Nessuna delle due: micro pompa Cycplus. Ecco la soluzione per chi viaggia in bicicletta e per una ragione o per l’altra, temendo di subire una foratura, vuole avere sempre con sé un sistema di sicurezza per gonfiare gli pneumatici.

Quel di cui parliamo è un vero e proprio compressore ultra tascabile ricaricabile, oggi in sconto per il Prime Day a 76€, specializzato in pneumatici da bicicletta. La sua peculiarità sono le dimensioni (6X5X1 cm), davvero microscopiche e il peso, irrisorio, solo 100 grammi. A conti fatti molto più piccolo di una pompa e non troppo differente da una cartuccia e un attacco per le bombolette di gas inerte ad alta pressione.

Ma la pompa Cycplus batte tutti e due i metodi classici per gonfiare le gomme di una bicicletta per tanti aspetti.

La pompa viene superata per, dimensioni, velocità e la pressione, riesce a gonfiare senza sforzo un pneumatico 700C25, quello classico di una bicicletta da corsa, fino a 5 atmosfere in circa un minuto e mezzo. Lo pneumatico 26X1,95 di una bicicletta da città viene gonfiato a 3 atmosfere in 120 minuti. Tutto questo semplicemente applicando Cyclops alla valvola, sia esse Presta che Schrader.

È più lento di una cartuccia CO2, ma come detto ha la stessa dimensione, anzi pesa meno di due cartucce. Sta quindi nello stesso posto, inclusa la tasca posteriore di una maglietta da ciclismo. Oltre a questo è più sicuro, facile da usare e utilizzabile più volte. La batteria interna si ricarica infatti infinite volte in una ventina di minuti. Una carica è sufficiente per gonfiare uno pneumatico almeno una volta, due se non si pretende una pressione molto elevata.

Cycplus è molto facile da utilizzare, ha una protezione dal surriscaldamento e quando funziona non dà fastidio alle mani.

Il suo utilizzo principale è ovviamente l’emergenza. Quando ci si dovesse trovare con la gomma a terra mentre si va in bicicletta, si estrae Cycplus e gonfiare la nuova camera d’aria è un attimo. Ma può essere usato anche in altre situazioni. gonfiare rapidamente uno pneumatico sgonfio quando si prende la bicicletta all’ultimo momento, ad esempio.

Questo micro compressore costerebbe 90€, ma oggi in occasione del Prime Day costa 76,40 €. C’è anche una versione più grande, potente e veloce, AS2 Pro, con LED e capacità di arrivare fino 120 Psi, che costa 93,49 (invece di 109,99 €)