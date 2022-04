I migliori powerbank per MacBook e MacBook Pro

Le Powerbank sono inizialmente nate come batterie a supporto di smartphone e tablet nel quotidiano, per permettere cioè agli utenti di avere sempre energia disponibile per usare i dispositivi in mobilità senza rischiare di rimanere a secco proprio sul più bello (qui trovate un elenco delle migliori con USB-C per iPhone e nuovi iPad Pro).

Per ricaricare completamente un iPhone sono sufficienti anche batterie poco potenti, con un’uscita di 1-2 A e e intorno ai 2.500-3.000 mAh di capacità, ma se si parla di MacBook tutto il discorso cambia.

Per riuscire a ricaricare adeguatamente un computer la potenza di erogazione dell’energia dev’essere di molto superiore a quella delle batterie portatili così come devono supportare la tecnologia Power Delivery e contenere un buon numero di mAh per assicurare quantomeno una ricarica completa del PC.

Presa USB-C o presa di corrente?

Grazie all’adozione dell’USB-C negli ultimi MacBook, le batterie disponibili sono ora diverse. In passato perché una batteria fosse utile doveva avere una presa compatibile con la spina del MacBook, quindi una vera e propria presa da muro. Ora questa necessità non c’è più perché basta che la batteria abbia un’uscita USB-C (possibilmente da 30W in su se si ha un MacBook Air o da almeno 45W se si ha un MacBook Pro) per essere sufficiente a ricarica un Mac.

In commercio comunque restano ancora diverse batterie con presa di corrente. Questo tipo di accessori sono ora orientati più al mercato dei dispositivi da campeggio che al mondo dei computer. Hanno infatti il difetto di essere più grandi dei modelli privi di presa e anche più scomodi da maneggiare perché richiedono che assieme alla batteria ci si porti in giro anche l’alimentatore del computer.

Tralasciamo in questo articolo di elencare “pacchi” batteria ad alta capacità, veri e propri piccoli generatori portatili come quelli di Jackery che produce alcuni dei migliori accessori in questo ambito, con prese da 230V e 200W di potenza. Ma se il peso e le dimensioni non fossero un problema queste valigette potrebbero essere molto interessanti.

Quanti mAh?

Un altro aspetto da considerare è la capacità della batteria. Per capire quanto può essere utile una batteria non usate il dato in mAh (milliampere) fornito dai produttori: non è particolarmente significativo anzi è praticamente inutile. Il calcolo va fatto sui Wh (Watt ora) in rapporto a quelli della batteria interna del Mac.

Cercate quindi i Wh della batteria. Se non li trovate sul sito del venditore andate sul sito del produttore. Se ancora non li trovate dovreste diffidare; in linea (molto) generale comunque batteria da circa 28000 mAh con uscita da 3,5V fornisce circa 100 Wh.

Confrontate il dato dei Wh della batteria con quelli del vostro Mac. Quando non trovate i Wh del Mac, li potete ottenere andando in “Informazioni su questo Mac” alla sezione Energia, cercando le specifiche della batteria e il suo voltaggio. Questa ricerca è utile specialmente quando il Mac non è nuovo e la batteria è quindi deteriorata.

A quel punto potrete confrontare i Wh della PowerBank e quelli del Mac. Sapendo quante ore spuntate dalla batteria interna, avrete una idea approssimativa di quanto la PowerBank può aggiungere in ore di lavoro. Se la vostra batteria interna dura intorno a 5 ore, se volete avere 10 ore di autonomia aggiuntiva, dovete comprare una batteria che sia il doppio in Wh di quella interna.

Facciamo qualche esempio usando come riferimenti un MacBook Pro 16 M1 (11,45 V, 8.693 mAh, 99,6 Wh) e MacBook Air (11,4 V 4,379 mAh 49,9 Wh).

Questa batteria da 26800 mAh, fornisce 99,16 Wh, gli stessi Wh di una batteria di un MacBook Pro 16″ M1 che ha una batteria da 8693 mAh e circa sei volte quelle di un MacBook Air. Ma nonostante questo otterrete una sola ricarica della batteria interna del Mac da 16″ e di due volte quelle del MacBook Air.

Altro esempio: questa batteria da 64.000 mAh fornisce 236,8 Wh e ricaricherà la batteria interna del nostro Mac 16″ per circa 2,3 volte e quella di un MacBook Air per quasi 5 volte.

Tenete conto però anche di due altri importanti aspetti

Ciascuna batteria ha una differente efficienza energetica determinata dalla qualità delle componenti e successivamente anche dalla sua usura. In termini pratici possiamo attenderci che il dato in Wh reale di una PowerBank nuova sia di circa il 20% inferiore a quello nominale

La stima al netto dell’efficienza, si avvicinerà al risultato reale solo se parliamo di Mac spento. Se il Mac è in funzione dovremo attenderci una capacità di ricarica inferiore

Velocità di ricarica

Altro aspetto fondamentale è la velocità di ricarica. La ricarica con batteria alla velocità che avreste collegando il Mac alla presa è valida solo se la batteria fornisce gli stessi Watt. Ad esempio per un MacBook Pro 16″ sarà necessario un caricabatterie da 100W. Se fornirete meno Watt, la ricarica sarà più lenta. Se state usando il Mac è possibile “tenerlo in vita” anche con una batteria con molti meno Watt di quelli che fornirete con il suo caricabatterie, ma la batteria interna non si ricaricherà

Anche qui in linea generale si può dire che se si usa un MacBook Pro o un MacBook Air per navigare e svolgere compiti leggeri, una batteria che fornisce la metà della potenza in Watt assorbita dal Mac è in grado di tenerlo in vita.

Qui sotto proponiamo le batterie per laptop più vendute su Amazon. Tutto quelle che abbiamo sono costruite con ottimi materiali e sono in grado di ricaricare indistintamente qualsiasi MacBook (e Pro) attualmente in commercio.

Dell PW7015L – 65W, 18.000 mAh

Omnicharge Omni 20+, 20.400 mAh, 100 W,

Baseus USB C 20000 mAh 100W

Krisdonia 64000mAh 100W

Powerstation 31200 mAh 100 W

Krisdonia 60000mAh 130W

Krisdonia AC Power Bank 27000mAh 130W

Baseus Power Bank, 20000mAh 65W

Anker Power Bank PowerCore+ 26800 mAh e 45 W

imuto Powerbank 26800mAh 100W & 60W

EASYLONGER PD 26800mAh 100W

Se volete sapere come gestire le batterie al litio per i vostri viaggi in aereo vi rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet.