Microscopio digitale portatile, come una lente di ingrandimento a 500x

Pubblicità

Costerebbe quasi 100 Euro ma con l’offerta attualmente in corso spendete meno di un quinto del prezzo: il microscopio digitale portatile attualmente in promozione è un oggetto utile ai professionisti ma interessante anche per far scoprire a un bambino il fascino del mondo microscopico, alimentando la sua naturale curiosità e mettendogli in mano uno strumento che si rivelerà senz’altro utile anche in ambito scolastico.

Il maggiore punto di forza è la sua portabilità: misura circa 12 x 7 centimetri perciò vi entra tranquillamente in tasca e lo portate dappertutto. Non solo a scuola o a lavoro ma anche al mare, in montagna e in ogni ambiente dove un oggetto come questo può farvi scoprire un nuovo modo di guardare il mondo.

Si impugna come una lente di ingrandimento classica e sul manico cen’è appunto una sempre accessibile. È però quella principale che fa la magia perché attraverso una serie di lenti speciali è in grado di offrire un ingrandimento microscopico fino a 500 X, e i vantaggi non finiscono qui.

Si può infatti inserire una microSD per scattare foto e registrare video da 2 MP di quel che si sta guardando, in modo da avere una copia digitale degli ingrandimenti.

Trovandosi su una scheda removibile queste informazioni possono essere spostate ed elaborate ad un computer, e così rivedere gli ingrandimenti per scopi didattici e non.

Con uno strumento del genere tutto viene ingrandito in tempo reale e può essere guardato attraverso il comodo schermo IPS a colori da 2″ con risoluzione HD, con un’ottima visibilità grazie anche alla luce LED ausiliaria che si può accendere al bisogno.

Funziona a batteria e offre fino a un’ora e mezza di autonomia con una sola carica. E grazie alla presa USB-C, si può usare anche il cavetto del cellulare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 90 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’83% andando a spendere intorno ai 15 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.