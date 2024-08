CATL crea il primo centro di esperienza con 100 auto elettriche

Pubblicità

In uno spazio espositivo definito unico al mondo il re della batterie CATL mette a disposizione del pubblico quasi 100 auto elettriche di 50 marchi, in modo che i visitatori possano “vedere, selezionare, usare e apprendere” i principali modelli e marchi tutti riuniti in un unico immenso salone.

Il centro di esperienza CATL Ning Space si trova a Chengdu in Cina: è realizzato in collaborazione con il governo locale e diversi costruttori di auto con l’obiettivo di “Accelerare la transizione globale verso l’e-mobility”.

Nello spazio espositivo che occupa 13.000 metri quadrati è possibile ammirare e approfondire la conoscenza della tecnologia delle auto elettriche e delle batterie CATL impiegate in decine di modelli di diversi costruttori.

Così Tesla Model 3 e Model Y sono in mostra fianco a fianco di VolksWagen ID.4 e ID.6 così come i modelli ET5 di Nio e altri costruttori ancora. Anche se nel centro di esperienza non è possibile effettuare acquisti, sono presenti esperti di veicoli elettrici per rispondere alle domande del pubblico e per offrire consigli.

Tramite percorsi guidati ed eventi workshop – laboratorio che si svolgeranno regolarmente i visitatori di qualsiasi età possono approfondire tecnologia, storia e progressi delle auto elettriche, inclusi naturalmente gli avanzamenti nelle batterie CATL.

Secondo recenti dati di mercato CATL domina il settore delle batterie per auto elettriche con una quota di mercato di oltre il 38% nel primo semestre di quest’anno: il secondo a grande distanza è BYD con una percentuale superiore al 15%.

Secondo Li Ping, vicepresidente CATL sia l’industria automobilistica che la mentalità dei consumatori stanno “Subendo una significativa ristrutturazione”: in questa ottica il primo centro di esperienza appena inaugurato costituisce “Un ponte tra case automobilistiche e consumatori”.

