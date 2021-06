Con Microsoft Outlook per iPhone si possono dettare le email

Fin dal 2019 Cortana legge per noi email e inviti a calendario in Outlook per iPhone: nel frattempo Microsoft ha cancellato le app con il suo assistente vocale per iPhone e Android puntando sempre più sulla produttività: a distanza di due anni ora in Microsoft Outlook per iPhone è possibile usare la voce per dettare email, effettuare ricerche e anche fissare impegni e appuntamenti in calendario.

La funzione approda prima su iPhone e solo successivamente arriverà su Android. Per iniziare a dettare email in Microsoft Outlook per iPhone bisogna fare un tap sull’icona fluttuante contrassegnata dal simbolo + che si trova sopra alla barra principale di navigazione dell’app, successivamente premere Use Voice, Usa la voce.

L’utente può chiedere a Cortana domande come «Quando è la mia prossima riunione del team?» o anche richieste più complesse come «Fissa un incontro con Giovanni e il suo tema per lunedì prossimo sul budget del primo trimestre». Quando si sta pianificando un evento è anche possibile chiedere all’assistente vocale di aggiungere persone specifiche all’invito. All’interno di Microsoft Outlook su iPhone è possibile utilizzare Cortana per aggiungere allegati alle email, rispondere ai messaggi ricevuti e scrivere nuove email.

Per rendere possibile la maggior parte di queste funzioni viene impiegato Microsoft Graph, uno strumento che fornisce a Cortana le informazioni di contesto quando necessarie, come segnala The Verge. In questo modo l’assistente vocale di Redmond può scrivere in modo corretto i nomi dei colleghi quando l’utente li cita in una email.

Il nuovo percorso di Cortana come assistente digitale vocale dedicato alla produttività è iniziato con l’annuncio del ritiro delle app per iPhone e Android inizialmente indicato per il 2020 e poi effettuato nei primi mesi di quest’anno. Sempre nei primi mesi di quest’anno la multinazionale di Windows ha annunciato l’arrivo e l’integrazione di Cortana in Microsoft 365, oltre che la rimozione dell’assistente dall’unico speaker smart terze parti sul quale era disponibile.

