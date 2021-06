Foto iOS 15 mostra i metadati EXIF ​​delle immagini

Come di consueto, dopo la presentazione di un nuovo aggiornamento iOS, si scoprono numerosi dettagli e particolari che Apple non ha citato durante il corso della presentazione: così, in queste ore si apprende che l’app Foto su iOS 15 mostrerà i metadati EXIF per le immagini.

Con ‌iOS 15‌, ogni immagine nell’app ‌Foto‌ beneficerà di un nuovo pulsante “Info” che, se cliccato, mostrerà il formato dell’immagine, i dettagli della fotocamera utilizzata per catturarla e la posizione in cui è stata scattata. Prima d’ora, non c’era modo di visualizzare queste informazioni direttamente nell’app ‌Foto‌ su iPhone‌, quindi per ottenere questo risultato si doveva utilizzare un’app di terze parti, o addirittura un dispositivo diverso.

Questa interfaccia può essere utilizzata per aggiungere didascalie e per vedere la posizione in cui è stata scattata una foto, inoltre c’è un’opzione per regolare i metadati come la data di acquisizione, come segnala MacRumors. Alcune foto avranno anche uno scintillio accanto al pulsante Info, il che significa che ci sono informazioni visibili in modalità di ricerca.

Su una foto di un fiore, ad esempio, l’app ‌Foto‌ è in grado di confrontarla con altre immagini di fiori sul web, fornendo una possibile identificazione per il tipo di fiore in questione, come segnala MacRumors. C’è anche una nuova opzione per toccare il pulsante “Live” per qualsiasi foto Live per trasformarla automaticamente in loop, in un effetto rimbalzo o con esposizione lunga.

Ricordiamo che sempre con iOS 15 le funzioni fotografiche sono potenziate anche dal riconoscimento OCR di caratteri, scritte, numeri all’interno di foto e immagini, che permettono di trasformare qualsiasi scritta presente nell’immagine in testo già digitato, per copiarlo, incollarlo e utilizzarlo al volo, anche per tradurlo in altre lingue. Per esempio sarà possibile scattare una fotografia di appunti e scritte su una lavagna per avere immediatamente il testo digitato, oppure scattare la foto di una insegna di un ristorante e fare tap direttamente sul numero di telefono per chiamare.

Per tutte le novità di iOS 15 presentate nel corso del keynote di apertura della WWDC 21 vi rimandiamo a questo indirizzo. Mentre per non perdervi tutte le notizie relative al prossimo major upgrade al sistema operativo di Apple, non dimenticate di cliccare direttamente qui.