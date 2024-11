I migliori libri per capire l’economia digitale

Pubblicità

Qualcosa di più di una introduzione: in questa lista dei migliori libri di Macity troverete infatti quel che vi serve per muovervi nella contemporaneità. La trasformazione digitale ha ridefinito radicalmente il modo in cui conduciamo affari, comunichiamo e viviamo. Nell’era dell’informazione, le tradizionali barriere geografiche e temporali sono state abbattute, creando un ecosistema economico globale interconnesso che opera 24 ore su 24. Questa raccolta di libri offre una prospettiva approfondita su come la tecnologia digitale stia plasmando nuovi modelli di business, ridefinendo il concetto di valore e modificando le dinamiche del potere economico.

Gli autori selezionati in questa bibliografia esaminano non solo gli aspetti tecnici ed economici della rivoluzione digitale, ma anche le sue profonde implicazioni sociali e culturali. Dalla protezione della privacy individuale alla trasformazione del mercato del lavoro, questi testi forniscono strumenti essenziali per comprendere le sfide e le opportunità che caratterizzano la nostra era digitale. Particolare attenzione viene dedicata all’analisi delle piattaforme digitali, dell’intelligenza artificiale e dell’economia dei dati, elementi che stanno ridisegnando il panorama economico globale. Buona lettura.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un'unica pagina.

Le strategie di posizionamento nell’economia digitale

Cosa fare quando si entra nel mercato digitale? Come posizionare la propria azienda o la propria attività professionale? Anna Claudia Pellicelli approfondisce le tematiche di questo settore con un libro che possiamo definire una specie di classico del settore. Nonostante sia datato (è stato pubblicato nel 2009) offre infatti una vista molto chiara e manualistica su quali sono i fondamenti del settore.

Listen. Libere conversazioni sul brand e la consumer obsession

La strategia e la tattica soprattutto passano attraverso un punto di vista. Serve infatti una chiave di lettura per capire come muoversi in un ambito, quello delle strategie digitali, nelle quali conta soprattutto la prospettiva e l’intenzione.

Questo volume è un testo di marketing rivolto a tutti, informale e pragmatico, a tratti irriverente, ricco di esempi tratti dalle esperienze degli autori, che accompagna il lettore in un viaggio attraverso il brand, analizzandone le diverse componenti, approfondendo la figura del consumatore e i principali requisiti di una comunicazione efficace. Il libro pone l’ascolto al centro del processo di gestione di un brand, non importa se grande o piccolo, se affermato o appena concepito.

Competitive Analysis: teoria e implicazioni manageriali

Viviamo in una nuova era, certamente, ma non da oggi. In realtà, molti degli elementi concettuali per fare business arrivano da un passato abbastanza lontano. Da quando infatti il 16 agosto 1971 Nixon ha sospeso la convertibilità del dollaro in oro ponendo fine al sistema di Bretton Woods si è aperta un’epoca di crescita economica senza precedenti. Nixon stesso dichiarò che si sarebbe lavorato nei mesi successivi per definire un nuovo sistema finanziario internazionale, ma non se ne fece nulla.

Da allora è sempre stato più comodo ricorrere a nuove iniezioni di liquidità per sostenere la crescita. Nei primi 15 anni di espansione l’inflazione ha rappresentato un poco piacevole effetto collaterale, poi è sparita: il sistema capitalistico ha potuto crescere aumentando il benessere di molti e generando uno dei periodi più fruttuosi in termini di innovazione e sviluppo di novità per il consumatore. Per chi ha dovuto gestire aziende, questi cinquant’anni sono stati facili.

Crescita del PIL, denaro disponibile a basso costo (almeno dopo la fine degli anni ‘80), nuovi mercati da conquistare e innovazioni tecnologiche da sfruttare. Sebbene la crisi finanziaria del 2008 sia stata certamente dura, è stata di breve durata.

Inventare il futuro. Per un mondo senza lavoro

La comprensione del futuro passa anche dalla comprensione delle idee divergenti e a volte estreme, che tuttavia offrono punti di vista alternativi. Esercizi di futurismo, come nel caso di questo classico del settore: duro, estremo, ma anche molto interessante sin dalla sua premessa.

Il neoliberismo ha fallito, i robot ci rubano il lavoro, e il mondo si è fatto sempre più complesso e astratto. A cosa deve puntare quindi una sinistra che voglia ancora dirsi tale? In questo libro, gli autori del “Manifesto per una politica accelerazionista“, cioè Nick Srnicek e Alex Williams, sposano la causa di una Sinistra postcapitalista e pro-tecnologia, che torni a inseguire l’obiettivo di una società non solo più giusta, ma anche più moderna e libera dal ricatto del lavoro. Per rivendicare il diritto alla piena automazione, e farla finalmente finita con le nostalgie.

La dignità ai tempi di Internet. Per un’economia digitale equa

Lui è Jared Lanier, uno dei più importanti pensatori tecnologici del nostro tempo. Protagonista nella Silicon Valley. Visionario. E molto, molto acuto nelle sue osservazioni. A partire da una idea: la rivoluzione digitale distrugge più posti di lavoro di quanti ne crei. Ci rallegriamo di scoprire che sul Web tutto è “gratis” e “open”, o sta per diventarlo, ma nel frattempo l’economia dell’informazione concentra sempre più potere e ricchezza nelle mani di pochi.

Mentre celebriamo le virtù democratiche di Internet, consegniamo il futuro ai colossi che controllano i server centrali e traggono immensi profitti dai dati che ricavano osservando le nostre vite. Sono i Server Sirena che, ammaliandoci con il richiamo del “free”, ci imprigionano in una stagnazione economica perenne, con ricorrenti crisi finanziarie e disuguaglianze sempre più gravi.

Com’è possibile che le straordinarie innovazioni degli ultimi decenni abbiano generato un sistema così oligarchico e disumanizzante? Unendo lo sguardo del tecnologo a un’acuta sensibilità sociale, Jaron Lanier illustra come e perché le tecnologie di rete cambiano le dinamiche del potere economico. E con esempi di folgorante potenza evocativa ci avverte: quando prenderanno piede stampanti 3D, infermieri robotici e veicoli autoguidati, la disoccupazione dilagherà anche nell’industria, nella sanità e nei trasporti! Eppure, una via d’uscita realistica esiste.

Se è vero che sono le informazioni a creare valore e arricchire i Server Sirena, bisogna concepire un sistema in cui gli individui siano retribuiti per le informazioni che producono e condividono ogni giorno.

La trasformazione delle professioni legali. Legal engineering, blockchain, metaverso, iot e altre tecnologie nella digital economy

Da un lato ci sono i grandi pensatori con i loro manifesti e le loro analisi estremamente acute e visionarie. Dall’altro, i tecnici del diritto che esplorano quella che è la nuova struttura giuridica, la gabbia normativa all’interno della quale operiamo.

Il libro ripercorre le profonde trasformazioni delle professioni legali (avvocati, notai, giudici, professori) introdotte dalla rivoluzione digitale. Dopo un ampio excursus sulla evoluzione di queste professioni nella storia contemporanea, affronta i più importanti fattori di questa metamorfosi: Digital Economy, Blockchain, Legal Engineering, Metaverso, mediante un confronto dialettico degli autori sull’accelerazione esponenziale dei mutamenti socio-economici determinata dalle nuove tecnologie, offrendo un quadro sintetico delle prospettive presenti e future delle professioni legali nell’ottica della pure digital economy.

La trappola di internet: Come l’economia digitale costruisce monopolî e mina la democrazia

Matthew Hindman analizza uno dei passaggi più importanti nell’attualità socio economica. Internet avrebbe dovuto allargare e segmentare il mercato, rendendo impossibili i monopoli dei media. Invece oggi, colossi come Google e Facebook controllano il tempo che passiamo online e ricevono giganteschi profitti dalla cosiddetta economia dell’attenzione. Questo libro mostra come tutto ciò sia potuto accadere.

Infatti, questo saggio provocatorio e attualissimo racconta l’ascesa vertiginosa dei giganti digitali, e spiega cosa possono ancora tentare di fare i «giocatori» più piccoli per sopravvivere in un’ardua partita inesorabilmente truccata a loro danno. Internet non ha ridotto i costi per raggiungere il pubblico, ha semplicemente mutato chi paga e come. Sfatando un mito duro a morire, Hindman dimostra che internet non è più quella tecnologia post-industriale che ci è stata raccontata: ormai è diventato matematicamente impossibile per degli universitari al lavoro in un garage battere Google, e la neutralità della rete non può da sola funzionare come garanzia di un’internet aperta e democratica.

Economia digitale

Cos’è l’economia digitale? La domanda posta a Rodolfo De Laurentiis trova una risposta singolarmente chiara. L’economia digitale sta infatti rivoluzionando il modo in cui le imprese operano e competono sul mercato. In questo contesto, la trasformazione digitale non è più un’opzione ma una necessità per la sopravvivenza aziendale. L’e-commerce, le piattaforme digitali e la sharing economy hanno creato nuovi modelli di business che stanno ridefinendo i confini tradizionali tra settori, mentre i big data e l’analisi predittiva permettono alle aziende di comprendere meglio i comportamenti dei consumatori e ottimizzare i processi decisionali.

L’Industria 4.0 rappresenta il cuore pulsante di questa rivoluzione, con l’integrazione di tecnologie come l’Internet delle cose (IoT), l’intelligenza artificiale e la robotica avanzata nei processi produttivi. Questa trasformazione sta rapidamente ridisegnando il panorama del mercato del lavoro, creando nuove professioni mentre altre diventano obsolete. Le competenze digitali sono diventate fondamentali in ogni settore, e la capacità di adattarsi al cambiamento tecnologico è ora una skill essenziale per lavoratori e imprenditori.

La cybersecurity e l’economia dei dati emergono come pilastri fondamentali di questo nuovo paradigma economico. La protezione delle informazioni sensibili e la gestione sicura dei dati sono diventate priorità strategiche per le organizzazioni di ogni dimensione. Allo stesso tempo, i dati stessi si sono trasformati in una risorsa preziosa, alimentando nuovi servizi e creando opportunità di business precedentemente impensabili. In questo scenario, la capacità di gestire e valorizzare il patrimonio informativo diventa un fattore critico di successo per le imprese che vogliono prosperare nell’era digitale.

Dal Contatto al Contratto: Tutto Quello che Freelance e Liberi Professionisti Devono Sapere per Attrarre e Conquistare Clienti

L’era digitale ha reso molte più persone “liberi professionisti”, pur non avendo studiato per diventarlo. La differenza con un dipendente tradizionale è fortissima e, anche se la tentazione è quella di lavorare da “cedolino” per un unico fornitore, in realtà bisogna diventare imprenditori di se stessi e liberi professionisti della propria attività. Questo richiede un certo studio e attitudine, che fortunatamente si può acquisire.

Changemaker? Il futuro industrioso dell’economia digitale

Scritto da uno dei più importanti studiosi del settore, Adam Arvidsson, questo libro è fondamentale perché unisce chiarezza, semplicità e profondità. Il modo di produzione capitalista che solo trent’anni fa appariva trionfante alla “fine della storia”, sembra aver esaurito le proprie idee sul futuro: nonostante le grandiose celebrazioni di tecnologie e idee imprenditoriali disruptive, il processo di innovazione sta rallentando e il capitalismo contemporaneo non è in grado di evolvere oltre la propria versione industriale del XX secolo.

Siamo impantanati in un sistema che si basa su una produzione di massa all’insegna dello spreco per un consumo che non è da meno. Gli intellettuali sembrano essere particolarmente incapaci di prevedere un futuro. Gli esperti della Silicon Valley suggeriscono che stiamo per raggiungere una “singolarità” oltre la quale nulla può essere noto (il che è semplicemente un altro modo, quasi religioso, di dire che nessuno ha la più pallida idea di che cosa ha in serbo il futuro).

In alternativa, ci suggeriscono di andare su Marte, dove magari sarà possibile costruire una replica di Palo Alto con gli stessi campus d’impresa, gli stessi centri commerciali e gli stessi Starbucks. Il presente non è ancora maturo per la rivoluzione, inoltre, l’era delle rivoluzioni che ha introdotto la modernità industriale non è il modello giusto per comprendere il potenziale di cambiamento contemporaneo.

Per trovare un modello utile a comprendere la trasformazione che ci attende sarebbe più appropriato guardare più indietro, ovvero alla transizione verso il capitalismo che segnò l’Europa durante quello che si può definire come un XVI secolo esteso.

The future of money

La serie dei migliori libri di Macity non sarebbe tale se non ci fosse un fuori quota. Eccolo qui, questa volta in inglese perché si tratta di un libro fondamentale di un autore centrale sfortunatamente non ancora tradotto in italiano. Ma serve a capire il futuro dell’economia digitale. Infatti, pensiamo di aver visto l’innovazione finanziaria: facciamo home-banking dai laptop e compriamo caffè pagando con il telefono in modalità contactless. Ma questi sono piccoli miracoli rispetto agli esperimenti vertiginosi attualmente in corso in tutto il mondo, poiché le imprese e i governi abbracciano le possibilità delle nuove tecnologie finanziarie. Come spiega Eswar Prasad, il mondo della finanza è sulla soglia di una grande discontinuità che colpirà le società, i banchieri, gli stati e, quindi, tutti noi. La trasformazione del denaro riscriverà fondamentalmente il modo in cui la gente comune vive.

Soprattutto, Prasad prevede la fine del denaro fisico. La forza trainante non saranno i telefoni o le carte di credito, ma piuttosto le banche centrali, stimolate dall’emergere delle criptovalute a sviluppare le proprie valute digitali più stabili. Nel frattempo, le criptovalute stesse si evolveranno in modo imprevedibile mentre società globali come Facebook e Amazon si uniranno al gioco. I cambiamenti saranno accompagnati da innovazioni a valanga che stanno rimodellando la finanza e hanno già iniziato a rivoluzionare il modo in cui investiamo, commerciamo, assicuriamo e gestiamo il rischio.

Prasad mostra come questi e altri cambiamenti ridefiniranno il concetto stesso di denaro, disaggregando le sue funzioni tradizionali come unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore. La promessa sta in una maggiore efficienza e flessibilità, una maggiore sensibilità alle esigenze dei diversi consumatori e un migliore accesso al mercato per i non bancari. Il rischio è l’instabilità, la mancanza di responsabilità e l’erosione della privacy. Un’opera lucida e visionaria, che mostra come massimizzare il meglio e proteggersi dal peggio di ciò che verrà.

Supersocietà. Ha ancora senso scommettere sulla libertà?

Secondo e ultimo fuori-sacco di questa lista dei migliori libri di Macity, è di due sociologi importanti e italiani: Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. Con un punto di vista che serve a capire tutto il resto, perché l’economia è un aspetto della società e non viceversa. Società intelligente o stupidità di massa? Che forma prenderà il mondo che ci aspetta? Davanti a noi una scelta di civiltà. Dopo la pandemia, la guerra in Europa.

I due ultimi shock globali dovrebbero convincerci che la stagione della globalizzazione sta definitivamente tramontando. Siamo ormai oltre la modernità liquida, costretti ad affrontare gli esiti di un virus che non si lascia debellare e allo stesso tempo spinti a ripensare il futuro, nel quadro del paradigma tecnico-scientifico e del delicato processo di costruzione di un nuovo ordine mondiale.

L’epoca nuova (quella della supersocietà) è caratterizzata da una vita individuale e collettiva sempre più dipendente dalla tecnologia, dall’intreccio inestricabile tra azione umana ed ecosistema, e dal rapporto sempre più stretto tra soggettività (nelle sue componenti anche psichiche e biologiche) e organizzazione sociale.

E domani? Dove ci condurranno sostenibilità e digitalizzazione, i due grandi protagonisti della nostra quotidianità? Verso un mondo distopico, centralizzato e burocratizzato, o verso la società dell’intelligenza diffusa dove la libertà potrà ancora essere l’elemento cardine per tenere insieme sviluppo economico e democrazia? Se capiamo questo, poi l’economia è solo un di cui.

