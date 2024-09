I migliori libri per colorare, disegnare e passare il tempo

Pubblicità

In un’epoca frenetica come la nostra, trovare momenti di tranquillità e svago creativo è diventato sempre più importante. La nostra consueta lista dei migliori libri di Macity questa volta tocca un tema performativo: come fare e dove fare per colorare, disegnare e passare il tempo. L’idea nasce proprio con l’intento di guidare i lettori attraverso le ultime e più interessanti proposte editoriali nel campo dei libri da colorare per adulti e bambini, dei blocchi da disegno e dei passatempi artistici. Sono i titoli che vi aiuteranno a rilassarvi, esprimere la vostra creatività e godere di momenti di puro piacere artistico.

Che siate appassionati di mandala intricati, amanti degli schizzi a mano libera o semplicemente alla ricerca di un modo per staccare la spina dopo una lunga giornata, qui di seguito troverete qualcosa per i vostri gusti. Le ultime tendenze nel mondo dei libri creativi, dalle collezioni di illustrazioni da colorare ispirate all’arte classica ai manuali innovativi che insegnano tecniche di disegno all’avanguardia. Non mancano consigli su come approcciarsi a queste attività e anche qualche sorpresa che potenzia gli effetti benefici che queste pratiche possono avere sul benessere mentale e emotivo. Un passatempo anche antistress e che sviluppa un gusto e un talento di tipo più artistico.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Bellissimi Fiori: Un libro da colorare per adulti con motivi floreali, mazzi di fiori, decorazioni e molto altro

L’onore di essere il primo libro di questa lunga carrellata in più lingue (tanto poi bisogna solo colorare) è di questo stupendo lavoro. Sono 120 pagine da colorare con motivi floreali, mazzi di fiori, decorazioni e molto altro!

Fantastici disegni antistress. Illustrazioni in alta qualità. E c’è anche una copia digitale (PDF) in regalo che si trova all’interno del libro: un codice per scaricare la copia digitale dal sito di Creative Mandala. Si possono stampare i disegni preferiti quante volte vorrai o colorarli in digitale.

Flowers adult coloring book Lily Shepherd Volume 1: blooms flower mandala stress relief

Una delle serie più famose a livello internazionale. Sono tre volumi che offrono una raccolta di immagini di alta qualità adatte per essere colorate con effetto rilassante ma anche con risultati artistici molto interessanti.

Animal Mandalas Coloring Book

Se i fiori non sono la vostra cosa ma preferite impazzire di gioia a colorare le immagini degli animali (che possono essere molto più ricche e soddisfacenti di quelle floreali) questo è il libro che fa per voi. Una tonnellata di bestie di tutti i tipi e le razzi per la gioia di grandi e piccini.

Fantasy: Un libro da colorare per adulti con stupende illustrazioni di principesse, unicorni, fate, maghi, gnomi, draghi e creature fantastiche!

Colorare non vuol dire solo forme astratte e motivi ricorrenti. Si può anche decidere di dedicarsi al lavoro di colorazione di disegni con temi più articolati. Questa serie ha trenta pagine da colorare e offre stupende illustrazioni di alta qualità di principesse, unicorni, fate, maghi, gnomi, draghi e altre creature fantastiche. Tutte creature che prenderanno vita fra le vostre mani.

Secret World libro da colorare antistress per adulti e adolescenti: Album da colorare con più di 60 bellissime pagine con fiori, animali, funghi, case da favola, mandala, motivi e molto altro

Un vero libro antistress che permette di raggiungere risultati davvero notevoli nella capacità di rilassare la mente e far correre la mano sulla carta. Costa leggermente di più degli altri che lo precedono perché la qualità si paga e questo libro, pieno di fiori, animali, paesaggi da favola, funghi, case delle fate, case sugli alberi, paesaggi, mandala, motivi e molto altro, di qualità ne ha davvero tanta.

101 Vintage Cars and Trucks Coloring Book: for Adults, Revive the Classics, A Nostalgic Journey Through British Automotive History

Qualche libro in inglese perché anche qui si trovano cose molto interessanti e la lingua non è importante. Invece, la soddisfazione di avere 101 pagine da colorare a un prezzo molto basso in proporzione e con immagini tutte diverse le une dalle altre è unica. E solo la Mini Cooper rossa in copertina fa la differenza. Se vi piacciono le auto, qui siete a posto.

Adult Colouring Books: An Art Therapy Anti-Stress Colouring Book for Adults

Non c’è che dire: disegnare e colorare è una forma di terapia. La terapia dell’arte. All’interno delle pagine di questo libro da colorare per adulti, troverete una collezione completa di mandala e modelli calmanti, rilassanti e fantasiosi in cui perdervi e dimenticare lo stress della vita. Scoprirete che alcuni di questi disegni sono semplici, mentre altri sono finemente dettagliati, e che comprendono un totale di 52 bellissimi tavole disegnate che vi invitano a rilassarvi, sognare ad occhi aperti e sentirvi davvero senza stress.

Mandala Emozionali – Libro da Colorare per Adulti: Meravigliose Immagini Disegnate a Mano in Vari Stili per Alleviare Ansia e Stress!

Non ci sono solo i fiori ma anche i mandala, antichissima e coltissima forma sapienziale di ripetizione geometrica che introduce quegli stati di leggera tranche in chi li ricalca con la matita adatti a staccare la mente e liberarsi dalle ansie e dalle sofferenze del samsara quotidiano. Questa collezione presenta 40 Mandala disegnati tutti a mano che non aspettano altro di essere colorati in base all’emozione che proverete in quel momento.

KAWAII Colouring Book: A cute, fun colouring book for all

La parola giapponese per dire “carino” è quella che qui viene presentata come chiave di lettura per tutti i disegni. Una miriade di piccoli doodle carini carini da riempire di colore e di amore. Indimenticabili i 52 disegni maggiori.

Motocross Colouring Book: Rev Up Your Creativity with Thrilling Motocross Designs

C’erano le auto, ci sono anche le motocross. Le quali, a saperlo prima sarebbe stato meglio, sono anche particolarmente divertenti da colorare. Forse più delle loro controparti da strada ma sicuramente di molti altri oggetti della vita quotidiana. Divertenti anche perché si possono simulare, volendo, i colori dello sporco, oltre che quelli netti del pulito.

Zenacolor – 72 Matite Colorate con scatola in metallo – 72 Colori a Matita per Disegno – Matite Colorate Professionali per Adulti o Bambini

Non potrebbe essere una lista dei migliori libri di Macity senza i suoi fuori sacco. Questa volta sono tre ed è molto chiaro cosa possiamo proporre: il complemento ideale a chi colora. Cioè le matite. Questo in particolare è un set di qualità ma molto economico che offre una palette di colori molto ampia. L’ideale per chi si accosti a questo hobby per niente costoso e voglia sperimentare in modo appropriato ma senza l’ansia di doverci investire un capitale.

Zenacolor 72 Matite acquerellabili Pennello e Astuccio per Disegno in Metallo Scatola di Matite Colorate – Solubili, Unici e Vari, colori per adulti e bambini

Sempre della stessa marca, che ha una buona qualità convincente (l’abbiamo provata personalmente) questo secondo fuori sacco della lista dei migliori libri di Macity propone invece 72 matite acquerello, che permettono di sperimentare (sempre a un prezzo contenuto) con una tecnica di disegno completamente diversa e molto, molto divertente. Richiede qualche aggiustamento e magari una ricerca su YouTube per un paio di tutorial che insegnino qualche trucco su come si usano questo tipo di matite-acquerello, ma poi le soddisfazioni sono tante.

Castle Arts, set di 24 matite colorate, colori perfetti per ‘Botanico’. Set di matite da disegno, schizzi, matite da disegno

Infine chiudiamo con il terzo fuori sacco di questa lista dei migliori di Macity. Un fuori sacco multidimensionale: a prezzi variabili ma comunque sempre in buon rapporto con la qualità offerta e la spesa, una serie di set di 24 matite con una palette selezionata per determinati stili di disegno. Per chi ama colorare i disegni botanici dei fiori, per chi invece vuole avere i colori adatti a un paesaggio oppure a un quadro di Botticelli o di Kandinsky a portata di mano, scegliere tra le opzioni di Castle Arts è perfetto.

