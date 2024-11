I migliori romanzi light novel giapponesi

Pubblicità

Le light novel rappresentano oggi uno dei fenomeni più interessanti dell’editoria giapponese, capace di generare un giro d’affari superiore a quello dei manga stessi nel Sol Levante. Si tratta di romanzi illustrati pensati per un pubblico giovane ma non solo, scritti con uno stile immediato e diretto che unisce la “narratività” dei romanzi tradizionali alla forza visiva tipica dei fumetti giapponesi.

La particolarità di queste opere sta nella capacità di creare universi narrativi complessi che spesso vengono poi adattati in manga e anime di successo, come è successo per Sword Art Online e Il monologo della speziale. Il fenomeno ha iniziato a diffondersi in Occidente negli ultimi dieci anni, trascinato dal successo degli anime tratti proprio da queste opere letterarie.

Il rapporto tra light novel e cultura giapponese è profondo e va oltre il semplice intrattenimento, rappresentando un ponte tra la letteratura tradizionale e le forme narrative contemporanee. Gli autori di light novel attingono spesso dalla ricca tradizione letteraria nipponica, rielaborandone temi e stilemi in chiave moderna e accessibile a un pubblico internazionale. Le illustrazioni, realizzate in stile manga, non sono un semplice ornamento ma parte integrante della narrazione, creando un linguaggio ibrido che sta influenzando anche il modo in cui vengono concepiti i romanzi per young adult in Occidente.

Gran parte del successo di questo genere è dovuto alla sua capacità di intercettare i gusti e le sensibilità delle nuove generazioni, mantenendo al contempo un livello di complessità narrativa che attira anche lettori più maturi. In Italia ci sono molte traduzioni, alcune pionieristiche, ma in realtà il grosso è disponibile soprattutto in inglese. Abbiamo privilegiato ovviamente l’italiano ma ci sono un paio di storie che non potevano non segnalare in inglese, e ovviamente anche qualche sorpresa: buona lettura.

Sword Art Online – Fairy Dance 1 (light novel)

È il secondo, grande arco narrativo di Reki Kawahara, con le illustrazioni di Abec. Ed è una grande storia, già pubblicata anche come manga. Un vero e proprio mondo di eroic fantasy che ha toni e gusti esotici bellissimi.

Kirito viene assunto da una potente azienda per aiutare a sviluppare intelligenze artificiali. Il suo compito sarà immergersi, senza mantenere nessuna memoria della sua vita “umana”, in un mondo virtuale popolato da AI (dove il tempo scorre in modo diverso) per capire come funziona la loro mente. Ciò che il ragazzo non immagina è che il vero obiettivo della sua missione sia quello di agire da inconsapevole grimaldello per sbloccare capacità che renderebbero le AI perfette macchine da guerra!

iCORE Synchrony on the Waves of Another World: Slot 1 Risonanza

Un vero e priori capolavoro di questo genere di letteratura “veloce” creato da Isekai Tempo. Un grido d’aiuto si confonde tra le stelle, mettendo in moto gli ingranaggi del destino per risvegliare il Guerriero sopito tra le onde siderali. Attraverso spazio e tempo troverà Takeshi, immerso nei ricordi di un passato che non lo ha abbandonato: Ryoko, l’amica d’infanzia perduta, vive ancora nei meandri del suo cuore—dove ora alberga un misterioso potere connesso ai core.

Nel frattempo un male altrettanto enigmatico serpeggia in questo nuovo mondo, insinuandosi nei recessi della mente come un sussurro: ammantando di un silenzio peggiore della morte chiunque sfiori. Ma Takeshi ne è immune. Tra la narrativa occidentale e gli isekai giapponesi, iCORE sincronizza questi mondi attraverso gli occhi del protagonista. Ma cosa si nasconde nel suo passato? E chi viaggia su quel treno?

The Rising of the Shield Hero

Per fortuna c’è una grande varietà di temi e di storie tra le quali scegliere. Quello delle light novel è un vero e proprio mondo, del quale in Italia sono finora arrivate solo alcune piccole parti. Come questa: Naofumi è un otaku senza interessi oltre a videogiochi e manga, e la sua esistenza si trascina nella più completa banalità. Finché, misteriosamente, lui ed altre tre persone vengono evocati in una dimensione parallela, per assumere il ruolo di eroi di quel mondo.

Ognuno degli eroi viene equipaggiato con un’arma leggendaria e a Naofumi tocca il magico scudo: basterà a fornire al ragazzo il carisma e il coraggio che gli mancano per fare di lui un vero paladino? Stando al difficile inizio della sua avventura, per Naofumi sembrano prospettarsi solo delusioni e arrabbiature.

Yaosen: Il Bacio

C’è una apertura mentale in Giappone riguardo alla originalità dei generi che difficilmente possiamo capire in Italia. Però possiamo goderne i frutti, come in questa piccola e nient’affatto licenziosa opera di Nancy Richter. Li Yuanjun, nipote della matriarca della Scuola di Coltivatori Yaosen, conduce una vita tranquilla e poco movimentata come maestro di spada. Ultimamente, però, le cose sono diventate un po’ troppo tranquille per i suoi gusti.

Un cambiamento inaspettato giunge con l’arrivo di He Weimin, un coltivatore cieco, ospite della scuola. He Weimin è amichevole e cortese con tutti. Allora perché si comporta in modo distaccato e sprezzante solo con Li Yuanjun?

Più Li Yuanjun cerca di fare amicizia con He Weimin, più quest’ultimo lo evita. Li Yuanjun è determinato a oltrepassare la maschera di imperturbabilità che He Weimin indossa. E se nel farlo dovesse anche scoprire il suo segreto, tanto meglio

No Game No Life

Piccola sorpresa, questa light novel imperdibile e mai tradotta in italiano è per fortuna disponibile anche in inglese. Per chi si voglia avventurare, la traduzione è di qualità. Un giorno, l’Unico Vero Dio Tet crolla a terra per la fame nei vicoli di Elche, solo per essere salvato da Izuna.

Tet racconta una storia di 6000 anni fa, sulla “Grande Guerra” che divise i cieli e lacerò la terra. Sull’uomo che ha sfidato il mondo e la ragazza che è rimasta al suo fianco.

Goblin Slayer, Vol. 1 (Novel): Volume 1

Un’altra storia all’altezza della precedente, ma disponibile solo in inglese nel formato light novel. Godibilissima e facile. È la storia di una giovane sacerdotessa che ha formato il suo primo gruppo per fare un’avventura, ma quasi immediatamente si trovano in difficoltà.

È il Goblin Slayer che viene in loro soccorso – un uomo che ha dedicato la sua vita allo sterminio di tutti i goblin, con ogni mezzo necessario. E quando le voci delle sue imprese iniziano a circolare, non si sa chi potrebbe venire a chiamare dopo

Your name. Collection box: 1-3 [Tre volumi indivisibili]: Vol. 1-3

La storia sul grande schermo è stata una scoperta per molti, e ha riavvicinato anche tanti adulti alle narrazioni in stile anime-manga. Ma dietro c’è anche un’avvincente romanzo da scoprire. Anzi, una piccola serie. Mitsuha, una ragazza di provincia, e Taki, giovane di Tokyo, sconosciuti entrambi delusi dalle loro quotidianità, si ritrovano un giorno a vivere in sogno una la vita dell’altro.

Lasciandosi dei messaggi per il “risveglio” inizieranno a comunicare e a conoscersi, cercando di capire la loro strana relazione e il legame che li unisce e si rafforza notte dopo notte, sogno dopo sogno, mentre incombe il passaggio di una misteriosa cometa.

Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas

L’idea è semplicemente perfetta. Uno studente delle superiori timido e introverso trova casualmente il diario di una compagna di classe, Sakura Yamauchi, affetta da una grave malattia al pancreas. Al di fuori della famiglia della ragazza, nessuno è al corrente di questo segreto, così tra i due nasce un’amicizia speciale che li accompagnerà negli ultimi mesi di vita di Sakura.

5 cm al secondo

Tirate fuori i fazzoletti, perché ne avrete bisogno. L’amore, a velocità terminale, è accolto e condiviso soltanto da chi non accetta possa rallentare e fermarsi. Akari insegnava cose a Takaki, e lui la faceva sentire protetta. I due si erano incontrati alle elementari, ma poi erano stati costretti a separarsi alle medie e, da quel momento, le loro anime erano rimaste senza una direzione da seguire.

I loro sentimenti, impossibili da spiegare tutti nel celebrato film di animazione, vengono qui esplorati dall’autore e regista Makoto Shinkai, con il suo stile delicato e profondo, in questa trasposizione letteraria della storia.

L’inquietudine di Haruhi Suzumiya

Da venti anni in Giappone è un clamoroso successo editoriale, frutto dell’inventiva e del genio nipponico, ed uno dei classici anche in Italia, fra i primi a essere pubblicati da J-Pop. Come nei classici del genere shonen, la serie di light novels (e il manga) inizia con Haruhi, la protagonista, che si presenta alla sua nuova classe, dichiarando di non avere alcun interesse nei normali esseri umani e di essere attratta solo da alieni, viaggiatori del tempo, poteri paranormali e via dicendo. Ma proprio a causa di questi interessi che spaventano la maggior parte dei suoi compagni, oltre che al suo carattere imprevedibile ed esuberante, Haruhi viene avvicinata solo dal serio e mite Kyon, incuriosito dall’esuberante carattere della ragazza.

Perennemente annoiata dalla normalità della vita scolastica (da qui la sua cronica ‘malinconia’), Haruhi dapprima cerca svago nei club della scuola, infine non trovandone nessuno abbastanza interessante, decide di fondarne uno proprio: la Brigata SOS. All’allegra comitiva, si uniscono Yuki Nagato (una taciturna lettrice), Mikuru Asahina (una pudica tettona reclutata per meri scopi promozionali) e Itsuki Koizumi (uno strano studente). Nonostante tutto Haruhi resta annoiata e mentre i tre tentano di tenerla impegnata in un’improbabile ricerca di misteri, continuano ad accadere eventi sempre più strani.

Il monologo della speziale. Kusuriya no Hitorigoto (Vol. 1)

Infine, per concludere la sezione delle Light Novels “tradizionali”, ecco quello che forse è il prodotto più bello e valido. Una storia in costume, molto godibile anche il manga (I diari della speziale) ma che nella forma “romanzata” originale è deliziosa.

Il primo volume, fenomeno anche in Giappone, segna la nascita di una grande detective. Maomao, una ragazza modesta cresciuta nel quartiere a luci rosse dal padre speziale, sogna una vita spensierata quando viene rapita e venduta alla Corte Interna, l’hougong, ovvero l’harem imperiale. Decide di passare inosservata, ma degli strani avvenimenti coinvolgono i figli dell’Imperatore, i bambini hanno i giorni contati! Riuscirà ad usare le sue conoscenze e la sua astuzia per indagare sulla causa e salvare queste giovani vite?

Kafka sulla spiaggia

Non potrebbe essere una serie dei Migliori libri di Macity se non ci fosse anche un fuori sacco. In questo caso, un grande fuori sacco: un romanzi di Haruki Murakami. E c’è una ragione se abbiamo scelto proprio lui.

Murakami è maestro nel fondere realismo e surrealismo, una combinazione che si ritrova in molte light novel, soprattutto quelle fantasy. Con personaggi giovani e uno stile accessibile, questo romanzo mescola tematiche di crescita personale con elementi magici, cosa che spesso troviamo anche nelle light novel. La narrazione è ricca di simbolismo e riflessioni profonde, pur rimanendo avvincente e “leggibile”.

Another

Secondo e ultimo fuori sacco, questa volta più classico ma in inglese, ancora. Non ci possiamo fare niente: ne hanno tradotte moltissime in quella lingua. E questa mini serie di Yukito Ayatsuji vale decisamente la pena. Nella primavera del 1998, Koichi Sakakibara si trasferisce nella classe 3-3 alla Yomiyama North Middle School. Non lo sa, ma la sua nuova classe ha un orribile segreto.

Quando prende posto in classe per il primo giorno di scuola, Koichi è sconvolto dai suoi compagni di classe paurosi. Nonostante questa atmosfera e gli avvertimenti dei compagni di studio, Koichi è attratto dalla bella e lontana Mei Misaki, un’altra compagna di classe. Ma più cerca di avvicinarsi a lei, più lei e la loro classe diventano misteriosi. E quando un compagno di studi muore per una morte inquietante – la prima di una lunga catena di morti – Koichi cerca di scoprire la verità dietro la maledizione della Classe 3-3. Ma può ottenere risposte prima che la maledizione lo uccida?

