Mini igrometro per orto, vasi e giardino a soli 2,69 €

Cercate uno strumento per monitorare l’umidità del suolo? Ecco l’igrometro che fa per voi. Quello in offerta in questo momento con pochi Euro vi permette di tenere d’occhio l’irrigazione del vaso, del prato o dell’orto con estrema facilità e una buona precisione.

A differenza di molti misuratori di umidità più ingombranti presenti sul mercato, questo è progettato per essere compatto e leggero, con dimensioni di soli 15 cm di lunghezza e 3,5 cm di larghezza. Risulta così particolarmente facile da trasportare, per effettuare misurazioni ovunque si trovino le piante, senza il peso e l’ingombro di strumenti più grandi.

Per ottenere letture accurate, è fondamentale seguire alcune semplici linee guida. Prima di utilizzare il misuratore, è consigliabile inumidire la terra. Questo passaggio permette di evitare misurazioni errate e di garantire che l’igrometro funzioni correttamente.

È importante anche, poiché potrebbe esserci il rischio di danneggiare la sonda. Dopo ogni utilizzo, è buona normail misuratore per prevenire la formazione di ruggine e corrosione, preservando così la sua durata nel tempo.

Un altro aspetto da tenere presente riguarda l’uso prolungato del misuratore: l’azienda consiglia di non lasciarlo inserito nel terreno per lunghi periodi. La procedura ottimale consiste nell’inserire la sonda nel terreno, leggere il valore indicato e successivamente estrarla.

Infine poiché è progettato per misurare l’umidità del suolo, non è adatto per essere utilizzato in vasi pieni di sola acqua, poiché questo comprometterebbe le letture e la funzionalità del dispositivo.

Analogico, portatile e facile da usare, è un’ottima scelta per tutti gli appassionati di giardinaggio, garantendo che le piante ricevano la giusta quantità di acqua, evitando eccessi o carenze e contribuendo così a mantenere la loro salute e vitalità nel tempo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 2.69 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

