MacBook Pro M4, è questa la sua scatola?

Un account X (Twitter) ha condiviso quella che dovrebbe essere la prima foto dell’adesivo con le specifiche rportate sulla scatola del MacBook Pro 14″ con chip M4, nuovo notebook che – secondo recenti indiscrezioni – Apple dovrebbe presentare a ottobre.

Dopo l’evento “Glowtime” di settembre nel corso del quale sono stati presentati, tra le altre cose, gli iPhone 16, a ottobre dovrebbe essere il turno dei Mac.

L’etichetta del presunto nuovo MacBook Pro da 14″ fa riferimento a una macchina con chip M4, 16GB di memoria e unità di storage da 512GB, quella che potrebbe essere una variante dei nuovi MacBook Pro. Gli attuali MacBook Pro da 14″ partono con chip M3, CPU 8‑core con 4 performance core e 4 efficiency core, GPU 10, core, 8 GB di RAM (in fase di ordine si può scegliere tra 8GB, 16GB e 24GB di memoria unificata). Le altre specifiche indicate sull’adesivo del presunto MacBook Pro M4 sembrano simili ai modelli attuali, incluse tre porte Thunderbolt 4, l’HDMI, lo slot SDXC e il MagSafe 3.

M4 14” Macbook Pro ?

Not confirmed, take it with a pin of salt. I got sent this. pic.twitter.com/kbIRYurndw

— ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 29, 2024