Mobilità, Smart Home e cura personale, le offerte Xiaomi per la Festa delle Offerte Prime

1Dalla mobilità alla Smart Home e alla cura della persona: anche Xiaomi è salita sul treno degli sconti lanciati da Amazon in occasione della prima edizione della Festa delle Offerte Prime, lanciando una serie di promozioni che abbracciano un po’ tutte le categorie di prodotto trattate dal celebre marchio cinese.

Come dicevamo trovate veicoli elettrici come i monopattini, oppure assistenti per la casa, dalle luci agli aspirapolvere robot, senza dimenticare smartwatch e auricolari, tra i più venduti per via dell’irresistibile rapporto qualità prezzo.

Ecco la lista completa degli sconti. Quella dedicata agli smartphone Xiaomi e Poco la trovate in una pagina apposita.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, Indicatori di Direzione Integrati, Lucchetto Incluso, Autonomia 55 km, Corpo in Alluminio Aereospaziale, Ricarica Magnetica, Pneumatici Tubeless Autosigillanti da 10″ In offerta a € 599,00 – invece di €‎ 849,00

sconto 29% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

B0BVZB1YCW

Xiaomi Body Composition Scale 2023, Bilancia Digitale, Sensore a G, Chip BIA ad alta precisione, 13 parametri di composizione corporea, Pesatura Dinamica e Statica, Test dell’equilibrio, Bluetooth 5.0

€ 29,90 – invece di €‎ 39,99

sconto 25% – fino a 11 ott 23



Xiaomi Mi Portable Speaker, Altoparlante Portatile con Connessione Bluetooth, Tecnologia Dustproof e Waterproof, Batteria a Lunga Durata, Bluetooth 5.0, Interconnessione Dual Box, Grigio In offerta a € 19,99 – invece di €‎ 29,99

sconto 33% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Desk Lamp 1S, Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 Modalità di Luce, Temperatura Colore Regolabile, Controllabile da Remoto, Bianco, Versione Italiana In offerta a € 35,99 – invece di €‎ 59,99

sconto 40% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 Bluetooth, Luce Intelligente 3 in 1, Rilevamento del Movimento e della Luce, Rotazione a 360°, Connessione Bluetooth, Risparmio Energetico, Versione Italiana In offerta a € 14,99 – invece di €‎ 19,99

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro, Lampada da Scrivania Smart, Controllo Vocale, Design Elegante, Indice di Colore Alto, Semplice e Intuitivo, Bianco, Versione Italiana In offerta a € 69,99 – invece di €‎ 99,99

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Smart Air Fryer PRO 4L EU In offerta a € 89,90 – invece di €‎ 115,00

sconto 22% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

XIAOMI Mi Smart Kettle Pro Bollitore Intelligente, Connessione Tramite App, Controllo Touch, Acciaio Inossidabile, Capacità 1.5 L, Temperatura tra 40°a 90°C, Bianco, Versione Italiana In offerta a € 44,90 – invece di €‎ 69,99

sconto 36% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Vacuum Cleaner Mini, Aspirapolvere portatile, Motore Brushless, Senza Filo, 6.000 Pa di aspirazione, Beccucci Multifunzione, Forma Compatta, Bianco In offerta a € 39,99 – invece di €‎ 49,99

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum E12, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Livelli Regolazione Acqua, Slim Design, Xiaomi Home App, Smart Google Home e Alexa In offerta a € 149,90 – invece di €‎ 239,99

sconto 38% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum S12, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Mappatura Personalizzata, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Autonomia 130 min, 4 Modalità di Pulizia, Google Home e Alexa In offerta a € 199,90 – invece di €‎ 359,99

sconto 44% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Vacuum Cleaner G11, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione 185AW, Batteria fino a 60 min, Adattamento Smart della Potenza, 500 W, Bianco, Versione Italiana In offerta a € 279,00 – invece di €‎ 399,99

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Sistema 3D, Navigazione LDS, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria 5200mAh, Pulizia Doppio Panno Rotante, Smart Google Home e Alexa, Bianco In offerta a € 299,00 – invece di €‎ 449,99

sconto 34% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum X10, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, con Stazione Autosvuotamento Polvere, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria 5200mAh, Navigazione LDS, Autonomia 180 min, Google Home e Alexa In offerta a € 389,90 – invece di €‎ 599,99

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, Purificatore d’Aria Smart 4 Lite, Controllo Vocale, Sensori ad Alta Precisione, Bianco, Versione Italiana In offerta a € 129,99 – invece di €‎ 199,99

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Temperature And Humidity Monitor Pro, Monitor Di Temperatura e Umidità Con Bluetooth, Display Con Orario e-ink, Connettività Intelligente, Posizionabile Ovunque, Bianco, Versione Italiana In offerta a € 19,90 – invece di €‎ 29,99

sconto 34% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Hair Clipper, Rasoio Elettrico, Lunghezza Taglio regolabile, Resistente All’Acqua, Durata Della Batteria Fino a 180 minuti, Nero, Versione Italiana In offerta a € 29,90 – invece di €‎ 44,99

sconto 34% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Smart Air Purifier 4, Purificatore d’Aria Smart 4, Controllo Vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi, Sensori ad Alta Precisione, Versione Italiana In offerta a € 169,99 – invece di €‎ 249,99

sconto 32% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500, Asciugacapelli, Trattamento agli ioni d’acqua, Corpo in Metallo, Beccuccio magnetico, Controllo della Temperatura Smart, Filtro dell’aria, Bianco, Versione Italiana In offerta a € 39,90 – invece di €‎ 69,99

sconto 43% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi ionic Hair Dryer H300, Involucro ultra corto da 9,5 cm, Flusso d’aria molto ampio da 20 m/s, 50 milioni di ioni negativi, Controllo intelligente della temperatura a 57 °C, Compatto e Leggero In offerta a € 29,90 – invece di €‎ 49,99

sconto 40% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, Auricolari Bluetooth 5.3, Cancellazione Rumori AI, Carica Wireless, Fino a 20 Ore di Batteria, Collegamento Google Veloce, Driver Dinamico 12mm, Resistenti all?Acqua IP54 In offerta a € 15,90 – invece di €‎ 34,99

sconto 55% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Watch 3, Display AMOLED HD 1.75″, Telefonate Bluetooth, Monitoraggio della SpO2 e Frequenza Cardiaca, Resistenza all’Acqua 5ATM, Autonomia di 12 giorni, 121 Modalità Fitness, Nero In offerta a € 89,90 – invece di €‎ 129,99

sconto 31% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Watch 3, Display AMOLED HD 1.75″, Telefonate Bluetooth, Monitoraggio della SpO2 e Frequenza Cardiaca, Resistenza all’Acqua 5ATM, Autonomia di 12 giorni, 121 Modalità Fitness, Avorio In offerta a € 82,49 – invece di €‎ 140,31

sconto 41% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Display LCD 1.83″, Telefonate Bluetooth, Monitoraggio della SpO2 e Frequenza Cardiaca, Resistenza all’Acqua 5ATM, Autonomia di 12 giorni, 100+ Modalità Fintness, Grigio In offerta a € 34,90 – invece di €‎ 39,99

sconto 13% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Watch, Orologio Smart, Display HD 1.39”, 16 Giorni Di Autonomia, 117 Modalità Fitness, GPS con 4 Modalità, Test SpO2, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Design Leggero, Nero In offerta a € 79,99 – invece di €‎ 129,99

sconto 38% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Watch S1 Pro,Orologio Smart,Display AMOLED 1.47″,Vetro Zaffiro, Monitoraggio Temperatura Corporea, Battito Cardiaco, SpO?,100+ Modalità Fitness, GPS, Resistenza 5ATM, Batteria 14 gg, Silver In offerta a € 187,90 – invece di €‎ 299,99

sconto 37% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire