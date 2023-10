Gli smartphone One Plus scontati fino al 58% per la festa delle Offerte Prime

Inizia la festa delle Offerte Prime di Amazon, dove numerosissimi smartphone andranno in sconto. Noi di macitynet ve li segnaliamo suddivisi per brand. In questo articolo proponiamo tutti gli smartphone OnePlus in offerta fino all’11 ottobre.

Trovate la lista degli sconti completi di seguito. Tra le offerte quella da tenere maggiormente in considerazione è il OnePlus 11. Il terminale è, anzitutto, dotato della più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da RAM fino a 16 GB, di tipo LPDDR5X, e 256 GB di ROM con memorie UFS 4.0.

A livello di display OnePlus 11 5G è dotato di una unità AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici 2K 120Hz con LTPO 3.0, una tecnologia sviluppata in proprio da OnePlus che consente di risparmiare energia e di adattare il refresh rate in base all’uso del dispositivo.

Inoltre, OnePlus 11 5G è stato tra i primi dispositivi dotati di Snapdragon 8 Gen 2 ad essere approvato come Snapdragon Spaces Ready, che darà agli sviluppatori la possibilità di esplorare esperienze AR.

L’offerta abbatte il prezzo a 579 euro per la variante con 8 GB di RAM.

Tra i modelli più economici, invece, è presente in lista il OnePlus Nord 2T. Si tratta do una versione aggiornata del più che apprezzato OnePlus Nord 2. Si basa sul chip MediaTek Dimensity 1300 con fotocamera composta da un sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultra-wide da 8 MP con un raggio da 120° e e una lente monofocale da 2 MP. Sul frontale troviamo una una fotocamera da ben 32 MP.

Ancora, tra gli scontati il Nord CE2, il OnePlus 9 e 10T. Trovate di seguito tutti gli smartphone in offerta per la festa delle Offerte Prime:

OnePlus Nord CE 2 Smartphone 5G, 8GB RAM 128GB, Tripla Fotocamera 64MP, Ricarica Rapida 65W, Grigio (Grey Mirror) [EU version]

In offerta a € 229,90 – invece di €‎ 359,00

sconto 36% – fino a 11 ott 23

OnePlus Nord 2T 5G – 8GB RAM 128GB, Tripla fotocamera con IA da 50MP e Ricaria veloce SUPERVOOC a 80W, Grey Shadow [EU version]

€ 279,90 – invece di €‎ 409,00

sconto 32% – fino a 11 ott 23

OnePlus Nord 2T 5G – 8GB RAM 128GB, Tripla Fotocamera con IA da 50MP e Ricaria Veloce SUPERVOOC a 80W, Jade Fog [EU version]

In offerta a € 279,90 – invece di €‎ 409,00

sconto 32% – fino a 11 ott 23

OnePlus 9 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8GB RAM + 128GB, Blu (Arctic Sky) [EU version]

In offerta a € 299,90 – invece di €‎ 719,00

sconto 58% – fino a 11 ott 23

OnePlus Nord 2T 5G – 12GB RAM 256GB, Tripla fotocamera con IA da 50MP e Ricaria veloce SUPERVOOC a 80W, Grey Shadow [EU version]

In offerta a € 379,90 – invece di €‎ 509,00

sconto 25% – fino a 11 ott 23

OnePlus 10T 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con Tripla Fotocamera 50MP, Moonstone Black [EU version]

In offerta a € 399,90 – invece di €‎ 719,00

sconto 44% – fino a 11 ott 23

OnePlus 10T 5G, 16GB RAM 256GB, Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con Tripla Fotocamera 50MP, Jade Green [EU version]

In offerta a € 469,90 – invece di €‎ 819,00

sconto 43% – fino a 11 ott 23

OnePlus 11 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone con Fotocamera Hasselblad di terza generazione – 2 anni di garanzia – Titan Black [EU version]

In offerta a € 579,90 – invece di €‎ 849,00

sconto 32% – fino a 11 ott 23

OnePlus 11 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone con Fotocamera Hasselblad di terza generazione – 2 anni di garanzia – Eternal Green [Esclusiva Amazon, EU version]

In offerta a € 579,90 – invece di €‎ 849,00

sconto 32% – fino a 11 ott 23

