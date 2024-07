Quattro monitor gaming KTC con tastiera in regalo in offerta speciale

Pubblicità

Se vi serve un monitor per giocare o lavorare, l’offerta Back to School appena lanciata su GeekMall potrebbe fare al caso vostro. Trovate infatti diversi modelli KTC in promozione fino al 25 Agosto, con dimensioni e caratteristiche diverse, scontati con un codice. E se li comprate subito ricevete in regalo anche un’ottima tastiera meccanica per scrivere, giocare e lavorare al massimo della produttività.

KTC H27T22

Risoluzione Full HD a 2.560 x 1.440 pixel, questo monitor con pannello IPS da 27 pollici è ottimo in molteplici situazioni per via della sua solida staffa rotante e regolabile anche in altezza, che permette di adattare il monitor in base all’utilizzo.

Oltre a poterlo montare a parete (attacco VESA) infatti si può sollevare o abbassare in modo da averlo alla migliore altezza per gli occhi, e posizionandolo in verticale può far comodo anche come monitor di affiancamento, o per lavorare più comodamente a pagine web o codice se finisce in mano ad uno sviluppatore.

C’è la modalità Low Blue che protegge gli occhi, è privo di sfarfallio e grazie alla frequenza di aggiornamento a 170 Hz e un tempo di risposta GRG di 1 ms, è ottimo per i videogiocatori che cercano fluidità e reattività anche nelle partite più concitate. In quest’ottica segnaliamo anche le modalità FPS, RTS e Race per poterlo adattare in un click al tipo di videogioco in riproduzione.

KTC H27T22 costa 359,99 € e in questo momento è scontato a 199,99 € ma fino al 25 Agosto inserendo il codice IAWZDTM6 potete pagarlo 189,99 €.

KTC H32S17

Stessa risoluzione e caratteristiche del precedente, ma più grande: la diagonale infatti è da 32 pollici, quindi c’è molto più spazio a favore sia dell’immersività dei videogiochi, che per i maggiori benefici che si ottengono quando si affiancano due o più pagine/programmi/schede sullo stesso schermo.

KTC H32S17 costa 299 € e in questo momento è scontato a 207 € ma fino al 25 Agosto inserendo il codice IAWZDTM6 potete pagarlo 197,99 €.

KTC H27S17

Questo modello invece usa un pannello da 27 pollici con risoluzione QHD a 2.560 x 1.440 pixel e ha la particolarità di essere curvo, perciò l’immersività è ancora maggiore.

La risposta dichiarata è di 3 ms, siamo quindi ancora ad altissimi livelli per quanto riguarda il gaming, e anche qui troviamo molte delle caratteristiche elencate nel primo modello, comprese le tecnologie Free Sync e HDR 10.

KTC H27S17 costa 269,99 € e in questo momento è scontato a 169,99 € ma fino al 25 Agosto inserendo il codice IAWZDTM6 potete pagarlo 159,99 €.

KTC H24T09P

Questo è il più economico della serie attualmente in promozione, e ciò è dovuto principalmente alle dimensioni di 24 pollici di diagonale e dalla risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel.

La frequenza di aggiornamento è leggermente inferiore, 165 Hz, ma c’è la tecnologia Fast IPS che dovrebbe pareggiare i conti promettendo una buona riduzione della sfocatura nelle azioni più rapide, rendendole contestualmente più fluide.

KTC H24T09P costa 189,99 € e in questo momento è scontato a 109,99 € ma fino al 25 Agosto inserendo il codice IAWZDTM6 potete pagarlo 99,99 €.

La tastiera in omaggio

Per ciascuno di questi monitor come dicevamo è inclusa in omaggio la tastiera Redragon K636CLO-RGB Kitava, del valore di 36 €.

Si tratta di un modello con tastiera meccanica con layout QWERTY a 94 tasti, retroilluminata, realizzata in metallo e resistente al sudore, collegamento USB-C e chiaramente programmabile in modo da assegnare i singoli pulsanti a funzioni specifiche.

Tenete però presente che per questa offerta sono disponibili solo 50 pezzi, quindi sarà inclusa soltanto per i primi 50 ordini, pertanto se siete interessati vi conviene comprare il monitor che fa per voi il più presto possibile.

