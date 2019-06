MOTINI Nano Mini, in super offerta l’unica bici elettrica che potrete portare in aereo

Al giorno d’oggi sono davvero tante le biciclette elettriche disponibili sul mercato, molte delle quali pieghevoli e facilmente trasportabili nei bagagliai della automobili. Nessuna prima d’ora, però, consentiva il trasporto in valigia.

Ecco allora, MOTINI Nano Mini, la prima e-bike che si spinge a tanto, talmente piccola da poter essere trasportata a bordo degli aerei. Al momento la si trova in offerta lampo a 484 euro.

Propone una forma ergonomica e futuristica, che consente all’utente di piegarla in appena 70 centimetri di spazio, così da poterla inserire in valigia da imbarcare sull’aereo. Peraltro, offre un duplice sistema di ricarica: da un lato è possibile ricaricare la bici quando la batteria è inserita, dall’altro si potrà decidere di staccare la batteria e di ricaricarla separatamente.

Tra le tante caratteristiche anche la presenza di un sensore LED che si illumina nella parte anteriore e posteriore, per una guida più sicura anche di notte, o in condizione di visibilità limitata. E’ equipaggiata con un motore da 250W, propone pneumatici da 7 pollici e ha una batteria rimovibile da 130Wh, 2,6Ah, con un tempo di ricarica di circa 1,5 ore.

Nonostante le dimensioni assolutamente ridotte, la bici elettrica può trasportare utenti fino a 90 kg di peso, oltre a consentire una velocità massima di marcia di 20 km/h. A livello di autonomia il produttore garantisce circa 10 km. A livello dimensionale, i numeri sono davvero contenuti.

Il peso è di 11 chilogrammi in totale, per misure pari a 90 x 65 x 47 cm. Le dimensioni, come facilmente intuibile da foto e video sono davvero ridotte, ma risultano comunque idonee al trasporto di passeggeri. La piccola bicicletta non ha pedali, ma un poggia piedi sul frontale per il comfort del guidatore. Prima di partire verificate in ogni caso le regole del carrier sul trasporto di dispositivi di questo tipo.

Solitamente ha un costo di 600 euro, giustificati dalla massima trasportabilità, ma al momento si acquista a soli 484 euro, direttamente a questo indirizzo, nella colorazione bianca o nera.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.