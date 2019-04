Motorola Razr pieghevole appare nei primi render

Se si guarda al passato, Motorola RAZR è tra i cellulari più iconici di sempre: da tempo circolano indizi che la società stia tornando sul mercato con un nuovo Razr, questa volta pieghevole. I primi render appaiono in rete: ecco come potrebbe essere.

Il rendering, pubblicato su Weibo dall’utente @JJUT_ (e notato da SlashLeaks ), mostra un terminale pieghevole completamente differente da Huawei Mate X o Galaxy Fold. La filosofia è completamente diversa da quella che ha ispirato i concorrenti. Piuttosto, il render sembra simile ad un brevetto di telefono pieghevole presentato da Motorola qualche mese fa.

Le immagini non si limitano al terminale, ma mostrano anche quello che sembra essere il packaging destinato alla vendita, con soluzioni originali sia per il design che per la disposizione degli accessori.

Sebbene sia solo un render, si riesce ad apprezzare una forma simile all’originale Razr, ma con un unico schermo pieghevole. Nella confezione viene mostrato un dongle per cuffie, il che implicherebbe che il nuovo Motorola RAZR non proporrebbe alcun ingresso 3,5 mm.

Ovviamente, non c’è nessuna conferma che possa trattarsi di render attendibili, ed anzi l’utente che ha postato le foto ha già provveduto a cancellarle, chissà se a causa di pressioni da parte di Motorola, o per il fatto che altri utenti hanno sostenuto la falsità delle immagini.

La redazione di androidauthority ha già contattato Motorola per un commento, anche se difficilmente arriverà, perché la società terrà a mantenere il riserbo sul dispositivo, fino all’annuncio ufficiale.

Trattandosi di render occorre mantenere un po’ di cautela, perché il dispositivo finale, se e quando arriverà, potrebbe anche risultare diverso da quanto fin qui visto. Nel momento in cui scriviamo non sono ancora emerse indicazioni sulla possibile data di lancio.