Sconti lampo Amazon con Polar, Philips, HP, Mpow, Spigen, We.Lock

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Limxems Caricatore Wireless, Caricabatterie Wireless Qi 10W Ricarica Rapida Caricabatterie a Induzione – Nero [Classe di efficienza energetica A++] Click qui per approfondire

Polar M430 Orologio GPS Multisport con Cardiofrequenzimetro Integrato Unisex Adulto

Click qui per approfondire

Philips Avance Collection HD9652/90 AirFryer XXL Friggitrice

Click qui per approfondire

APEMAN 4K Action Cam Wi-Fi 20MP Fotocamera Subacquea Digitale Ultra HD Videocamera Impermeabile 40M 170° Grandangolare con Doppia 1050mAh Batterie e Kit di Accessori Compatibile con gopro

Click qui per approfondire

UBSOUND Dreamer HD Nero Oro Cuffie Stereo On-ear con Microfono per Smartphone Iphone Game Pc Mp3 con Jack Standard 3,5mm Finitura satinata Cavo Antinodi Garanzia 2 anni Idea regalo

Click qui per approfondire

Bastone Selfie Bluetooth, BlitzWolf Selfie Stick Treppiede Otturatore Remoto per iPhone X 8 7 7 Plus, Android Smartphone dal 3.6 al 6 Pollici, 3 in 1 Mini Monopiede Asta Selfie 360° Rotazione (Rosa)

Click qui per approfondire

HP Pavilion Gaming 690-0014nl Desktop PC, AMD Ryzen 5 2600, 8 GB RAM, SATA 1 TB, NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB di GDDR5), Nero Ombra

Click qui per approfondire

Adattatore USB C a USB 3.0 RAVPower Adattatori Tipo C a Micro USB Connettore [ 3 pack ] per Galaxy S8 S8+, MacBook, Nintendo Switch, LG G5, Pixel, Nexus 6P 5X e Altri Dispositivi di Type-C

Click qui per approfondire

Mpow Auricolari Wireless IPX7 Bluetooth 4.1 Stereo, Cuffie Stereo con Microfono, per iPhone, Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Huawei ed Altri Smartphone – Nero

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria, Grigio Argento

Click qui per approfondire

Spigen Kuel QS24 Supporto Auto Smartphone CD [Carbon Pattern] CD Universale 360 Supporto Cellulare Auto – QS24

Click qui per approfondire

iCozzier 15″-15.6″ Diamond Schiuma e resistente agli urti Borsa per portatile Custodia da trasporto per MacBook Pro/MacBook Air/Ultrabook – Nero

Click qui per approfondire

AUKEY Dashcam, Dash Cam da Auto da 1080p con Obiettivo 6-Lane, LCD da 2.7 Pollici, Sensore di Movimento, Registrazione in Loop e Visione Notturna

Click qui per approfondire

We.lock intelligente serratura cilindro doppio motore password L6P con acqua a prova di

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale notizie e offerte),(canale offerte),e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive