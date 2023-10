MOVESPEED, la chiavetta USB con scanner impronte in offerta

Vi piacerebbe poter custodire una copia di tutti i vostri file più preziosi in una chiavetta capace di impedirne l’accesso senza autorizzazione? Allora date un’occhiata all’offerta attualmente in corso sulla MOVESPEED, una soluzione che risponde proprio a questa esigenza.

Innanzitutto ha una doppia spina, da un lato USB-C così da poter essere collegata a smartphone, tablet e computer di ultima generazione, dall’altro c’è la USB-A, che abilita al collegamento a tutti i computer degli ultimi dieci anni e oltre. Entrambe con tecnologia 3.0, quindi affidabile nella connessione e veloce nel trasferimento dei dati.

E infatti dal punto di vista delle prestazioni, la scheda tecnica promette fino a 450 MB/s in scrittura e fino a 520 MB/s in lettura, quindi capace di trasferire un film in 4K in circa 10 secondi.

Il tutto come dicevamo all’interno di una chiavetta diversa da molte altre non solo perché ha una cassa costruita in lega di zinco, e quindi molto più resistente all’usura rispetto alla solita plastica, ma per via del sistema di sicurezza integrato.

C’è infatti un sensore per la scansione delle impronte digitali che protegge l’accesso ai file con crittografia AES 256, quindi impenetrabile a qualsiasi persona che non sia autorizzata. E la scansione non è affatto un impedimento perché, una volta collegata, basterà poggiarci sopra il polpastrello registrato per lettura e sblocco, operazioni che avvengono insieme in meno di mezzo secondo.

Si possono registrare fino a 10 impronte, quindi oltre ad aggiungere più dita delle mani si può abilitare l’accesso anche a terzi.

Una chiavetta come questa non è utile solo in famiglia ma anche al lavoro, per proteggere tutti quei documenti riservati o le foto ricordo che, in caso di smarrimento, resteranno comunque privati e al sicuro dentro questa chiavetta, inaccessibile a chiunque la ritrovi.

Funziona con tutti i computer a partire da Windows 7 e coi Mac dalla versione 10.6 di macOS, è piuttosto compatta (lunga 7 centimetri, larga 2 e spessa poco più di 1 centimetro) e leggera (meno di 40 grammi), ed è disponibile in più tagli di memoria, con un modello base che parte da 128 GB fino al più capiente da ben 1 TB di capacità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 93,20 € potete risparmiare il 61% spendendo 36,12 € per la versione da 128 GB.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.