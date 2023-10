OpenAI prepara mega aggiornamenti per la prima conferenza sviluppatori

Non solo il creatore di chatGPT OpenAI sta lavorando a numerose nuove funzioni di intelligenza artificiale e strumenti per creare chatbot e servizi AI, ma sta anche pensando di presentare tutto durante la sua prima conferenza dedicata agli sviluppatori.

Più che alla data del 6 novembre, che sembra dobbiamo segnare a calendario come giorno dell’evento, le anticipazioni mirate di Reuters indicano all’orizzonte numerose nuove funzionalità AI in ottica sviluppatori.

Il piano di Sam Altman non è cambiato: dal fenomeno consumer di ChatGPT l’obiettivo è quello di rendere disponibile una piattaforma di successo per sviluppatori. Per farlo arriverà una combinazione di potenti strumenti AI, anche per la visione e l’analisi delle immagini, in abbinamento a soluzioni che permetteranno di ridurre il costo di sviluppo in modo significativo.

Grazie alle funzioni di visione AI i programmatori potranno creare software e servizi in grado di analizzare le immagini e descriverle, con possibili applicazioni in svariati campi, che vanno dalla medicina fino all’intrattenimento.

OpenAI punta agli sviluppatori con visione AI e riduzione costi

Creare chatbot, assistenti virtuali e offrire software e servizi basati sui modelli AI della società diventerà più facile, più veloce e meno costoso. Tra le novità viene anche anticipata l’aggiunta di memoria di archiviazione agli strumenti di sviluppo: secondo i ben informati questa soluzione potrebbe ridurre fino a 20 volte i costi per gli sviluppatori.

Ed è proprio il costo di utilizzo che potrebbe crescere in modo esponenziale una delle principali preoccupazioni di partner e società che impiegano i modelli di OpenAI. Le soluzioni in arrivo permetteranno di creare non solo chatbot ma anche agenti autonomi in grado di svolgere compiti senza alcun intervento umano.

Sempre secondo le anticipazioni OpenAI starebbe anche valutando di progettare chip proprietari dedicati all’Intelligenza Artificiale. Sempre secondo le anticipazioni OpenAI starebbe anche valutando di progettare chip proprietari dedicati all’Intelligenza Artificiale, una strategia contro la scarsità di GPU e la dipendenza da Nvidia.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.