Emirates ha comprato 20.000 iPhone e iPad

Emirates, la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai, ha comprato 20.000 iPhone e iPad per i membri d’equipaggio di cabina nell’ambito del programma One Device che mira a migliorare i servizi e l’esperienza a bordo per passeggeri ed equipaggio.

Nell’ultimo anno, Emirates ha investito più di 32 milioni di dirham (circa 8,6 milioni di euro) per fornire dispositivi Apple al personale viaggiante. Oltre 7000 membri dell’equipaggio usano iPhone su 450 voli giornalieri all’interno della rete globale della compagnia aerea.

Emirates ha collaborato con suoi team IT per creare applicazioni su misura tenendo conto dei feedback del personale di cabina. Le app in questione consentono di migliorare diversi aspetti gestionali, come ad esempio la gestione degli ordini per la business class, forniscono informazioni aggiornate su turni e voli, oltre ad una panoramica completa con i profili dei passeggeri.

Tipicamente questi dispositivi offrono strumenti a supporto dell’equipaggio di cabina, e servizi utili per l’interazione con i passeggeri.

App personalizzate a bordo

Il programma One Device di Emirates ha anche l’obiettivo di migliorare l’efficienza del personale di bordo degli standard di sicurezza. Membri dell’equipaggio possono accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a supporto globale e aggiornamenti continui su attività operative, garantendo erogazione del servizio efficiente e sicura.

Emirates riferisce ancora che i dispositivi Apple sono un’ottima scelta nel contesto operativo dell’equipaggio di cabina per la velocità di ricarica, la durata della batteria, il design leggero e robuste misure di sicurezza intrinseca che consentono di proteggere informazioni del personale e sui passeggeri.

Sono numerose gli equipaggi di compagnie aeree che usano iPad e iPhone a bordo, dispositivi che risultano lillipuziani se confrontati con gli spessi e pesanti volumi di manuali, mappe e piani di volo che nel complesso possono arrivare a pesare anche oltre 20 chilogrammi.

Lo scorso anno è stato reso noto che United Airlines ha distribuito 120.000 dispositivi Apple, tra iPhone e iPad, agli 85.000 dipendenti. Quest’ultima collabora da più di dieci anni con Apple, elimina la dipendenza dei tecnici dalla carta, e ha calcolato che i dispositivi in questione consentono di risparmiare 1 milione di fogli di carta al mese.