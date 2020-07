Mpow M9, auricolari TWS con Bluetooth 5.0 in edizione limitata a soli 29,74 euro

Gli auricolari Mpow M9 in edizione limitata sono in offerta su Amazon a soli 29,74 euro. Sono simili agli AirPods per concezione ma ad una frazione del prezzo offrono quasi le stesse funzioni. Sono innanzitutto auricolari TWS, quindi completamente liberi da qualsiasi cavo, e sebbene non offrano la stessa qualità audio delle soluzioni Apple sono in grado di suonare ininterrottamente per 5 ore.

La custodia per il trasporto funge anche da powerbank per ricaricarli in mobilità, portando l’autonomia complessiva di ciascun auricolare a 30 ore di utilizzo (o 200 ore in standby). Quando scarica, la custodia si ricarica via USB-C e la presenza di un microfono su ciascun auricolare migliora la qualità audio in chiamata ma consente anche di usarli anche come mono auricolari.

C’è infatti la modalità Mono/Twin grazie alla quale l’utente può decidere se indossarli tutti e due contemporaneamente, magari per ascoltare la musica durante gli allenamenti in palestra, oppure tenerne all’orecchio uno solo in modo da avere l’altro sempre vigile quando ci si trova in strada o anche più semplicemente per gestire una telefonata in auto o in tutti quei contesti in cui ascoltare una telefonata in stereofonia porta più limiti che benefici.

Non c’è un auricolare specifico che funziona in mono, perciò si può indossare indipendentemente il sinistro oppure l’auricolare destro. Questo significa anche che durante l’intero arco della giornata si può intercambiare uno o l’altro in modo da essere coperti per l’intero arco delle ventiquattr’ore con un auricolare nell’orecchio mentre l’altro, in custodia, è sempre carico e pronto per essere tirato fuori al momento opportuno. Per altro 10 minuti di ricarica sono sufficienti per un’ora di autonomia: una ricarica completa richiede 2 ore.

Questi auricolari di Mpow, nome in codice BH413AA, come negli AirPods di Apple, possiedono una superficie esterna di tipo touch attraverso la quale è possibile gestire musica e telefonate con il semplice sfioramento del polpastrello, un sistema che oltre ad essere piuttosto intuitivo permette anche di aumentare la durata complessiva degli auricolari, che avranno così una componente meccanica in meno che sarebbe normalmente soggetta ad usura. Sono inoltre dotati di Bluetooth 5.0, tecnologia che potenzia le basse frequenze e di un sistema di impermeabilizzazione di grado IPX7, il che significa che resistono senza problemi al sudore e ad un improvviso scroscio di pioggia. Ma anche ad un’improvvisa caduta in acqua, purché vengano però tirati fuori il più presto possibile.

Se siete interessati all’acquisto, anziché pagarli 39 euro fino al 5 luglio li potete comprare in offerta a soli 29,74 euro. Nell’acquisto sono compresi anche i gommini in-ear nelle misure S, M e L per poterli adattare alla conformazione auricolare delle proprie orecchie.