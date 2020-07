Campo estivo Apple Home edition: sono aperte le iscrizioni

Laboratori e attività creative per divertirsi e imparare qualcosa di nuovo direttamente da casa: la proposta per il 2020 del campo estivo Apple è Home Edition. E sta per incominciare. E’ possibile, ora, iscriversi anche in Italia alle sessioni estive per bambini e ragazzi che nel mese di luglio non si terranno negli Apple Store, ma a causa delle restrizioni per il Coronavirus saranno proposti in versione Home Edition.

I partecipanti al Campo estivo Apple – Home Edition, guidati da un Activity book disponibile gratuitamente per il download, si cimenteranno nella creazione di tre progetti creativi e divertenti da realizzare in famiglia.

Potranno poi partecipare anche a sessioni online dedicate alla presentazione delle attività dell’Apple Camp e al confronto con un Creative Apple mentre si lavora ai progetti di video, arte e design e coding proposti nell’Activity Book.

Dall’11 al 17 luglio, la proposta è quella di lavorare ad un progetto Video, girando un video per migliorare il proprio quartiere, creando un filmato di un minuto e condividendo con i vicini le idee per migliorare il quartiere.

La settimana dopo, invece, la proposta è quella di disegnare il proprio angolo di felicità dal 18 al 24 luglio: i ragazzi potranno progettare e far vivere con un disegno un luogo che doni felicità a loro e alla loro famiglia.

Al progetto Coding è invece dedicata l’ultima settimana di Campo estivo Apple – Home Edition. I partecipanti, dal 25 al 31 luglio, sono invitati a scoprire come programmare il proprio robot utilizzando Swift Playgrounds.

La durata prevista per la realizzazione di ogni progetto è di circa un’ora. L’attività può essere completata in un unico giorno oppure ripresa in settimana. E per i più piccoli, c’è anche la possibilità di colorare i disegni disponibili nell’Activity book.

Per iscriversi alle sessioni online, occorre fare riferimento a questo link diretto.

Chi volesse scaricare il libro guida, può farlo a partire da questo link all’Activity book.

Il Campo estivo Apple non è la prima iniziativa formativa di Apple che passa – in questi mesi – dal reale al virtuale. Pochi giorni fa sono state presentate le sessioni virtuali di “Today at Apple” e già da alcuni mesi sono state messe a disposizione degli utenti risorse didattiche per l’apprendimento digitale con iPad.

Tutti i video della nuova serie Today at Apple (at Home) sono disponibili sul sito ufficiale. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.