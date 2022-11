Negli USA causa contro Apple e Amazon per accordo sui prezzi

Apple e Amazon si sono accordate per aumentare il prezzo di iPhone e iPad, eliminando i venditori di terze parti da Amazon che offrivano prodotti Apple a prezzi inferiori. È quanto si sostiene in una causa antitrust depositata a Washington.

Nella citazione, depositata dallo studio legale Hagens Berman, si afferma che Apple e Amazon avrebbero concordato un “illegale accordo di natura orizzontale” per ridurre la “minaccia concorrenziale rappresentata da commercianti di terze parti”, violando leggi antitrust sulla concorrenza. Da circa 600 venditori di terze parti di dispositivi Apple sul marketplace di Amazon, si è passati a soli 7.

Amazon – spiega Macrumors – ha cominciato a eliminare i venditori di terze parti dopo avere siglato nel 2019 un accordo con Apple per limitare il numero di rivenditori terzi sulla propria piattaforma in 20 diverse nazioni. In cambio, Cupertino ha offerto ad Amazon un prezzo all’ingrosso scontato per iPhone e iPad.

Riducendo il numero di venditori di terze parti che possono offrire prodotti Apple, Amazon sarebbe diventata il venditore predominante di prodotti con la mela sul suo Marketplace, con benefici sia per se stessa, sia per Cupertino ma a discapito dei clienti.

Nell’azione legale si sostiene che prima dell’accordo venditori di terze parti offrivano “prezzi fortemente scontati” rispetto a quelli che Apple offriva sul suo store online, con una conseguente riduzione dei prezzi per i consumatori.

“Quando Apple e Amazon hanno rinnovato l’esistente accordo per la vendita nel 2019, l’unica parte soccombente nei loro piani sono stati i consumatori, presi alla sprovvista dagli aumenti dei prezzi”, si legge nei documenti dell’azione legale dello studio Berman. E ancora: “Mentre i consumatori erano in grado di trovare prezzi scontati fino al 20% per gli iPhone e gli iPad in vendita sul Marketplace Amazon, ora sono bloccati ai prezzi premium di Apple”.

Lo studio legale mira a un’ingiunzione per impedire ad Amazon di bloccare rivenditori di terze parti, e a ottenere un risarcimento per i consumatori che hanno “strapagato per avere iPhone e iPad”.

In Italia a novembre del 2021 l’AGCM aveva sanzionato Amazon ed Apple per aver posto in essere accordi restrittivi per escludere dallo store i rivenditori di prodotti Apple e Beats “genuini”, ma non affiliati alla Mela. A ottobre di quest’anno il TAR del Lazio si è pronunciato sui ricorsi presentati dai due colossi: sono stati accolti e le multe sono state annullate.