Apple ha assunto ex dirigente Facebook

Apple ha assunto un ex dirigente Facebook con l’incarico di occuparsi dei servizi online, del sito web e dell’infrastruttura di assistenza ai clienti.

A ottobre è andata in pensione dopo 30 anni Mary Demby, Chief Information Officer di Apple e quest’ultima non aveva indicato chi l’avrebbe sostituita. Ora sembra che la persona reclutata al posto di Mary Demby, sia Timothy Campos.

Campos – spiega Bloomberg – ha ricoperto lo stesso ruolo per sei anni a Facebook (ora Meta), dal 2010 al 2018, ed è anche il co-fondatore di Woven, app-calendario acquisita da Slack nel 2021.

Nel suo profilo LinkedIn, Campos scrive di essere “pronto per qualcosa di nuovo” senza però indicare la posizione in Apple. Un portavoce di Cupertino ha ad ogni modo confermato la nuova assunzione.

Timothy Campos si occuperà del dipartimento Information Systems and Technology, meglio noto come IS&T e che si occupa dell’infrastruttura alla base di servizi online, del supporto clienti e del sito web di Apple. La Casa di Cupertino fa riferimento a queste attività come ad un “centro nevralgico” che permette di rimanere in contatto con dipendenti, fornitori e clienti. La divisione in questione riporta a Luca Maestri, lo Chief Financial Officer di Apple.

Compos, come accennato, ha svolto un ruolo simile per Meta dal 2010, al 2016; prima ancora ha svolto lo stesso incarico per KLA Corp., azienda specializzata in semiconduttori.

