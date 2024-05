Tesla Cybertruck in Italia, le città e le date del tour

Continua il tour europeo di Tesla studiato appositamente per presentare Cybertruck ai più, il futuristico pickup elettrico della nota azienda guidada da elon Musk, già disponibile alla vendita in USA: in questo articolo trovate le città e le date delle tappe in Italia.

Sarà certamente un’occasione importante per chi volesse prendere contatto con il mezzo. Il pick up elettrico, infatti, farà tappa presso i Tesla Center sparsi in Italia, dove sarà possibile prendere diretto contatto con il Cybertruck in esposizione.

Non solo, durante la visita si avrà l’opportunità di effettuare un test drive con le altre auto della società, come Model S, Model 3, Model X o Model Y. Per partecipare all’evento è sufficiente recarsi sulle pagine ufficiali dell’evento, dove è possibile iscriversi per dare conferma della propria partecipazione.

Cybertruck in Italia, città e tappe

il futuristico pickup di elon Musk sarà in mostra dal 6 maggio a Padova, mentre il 7 e 8 maggio sarà esposto a Verona. Ed ancora, dal 10 al 13 maggio a Firenze, mentre a seguire dal 14 al 19 maggio si troverà a Roma.

L’ultima tappa in Italia dal 21 al 25 maggio sarà a Milano: si svolgerà dalle ore 10 alle 19 presso il Tesla Center Milano Linate in Via Liguria 19. Nonostante manchi ancora una data di arrivo in Europa, per gli amanti del pick-up Tesla sarà presente nello store in ogni tappa con il merchandising ufficiale. Si parte da questa pagina del sito Telsa per consultare le tappe complete del tour Cybertruck in Italia che proseguono anche nel mese di giugno in altri paesi e città in Europa.

Già in passato il primo pickup Tesla ha generato lunghe file di curiosi ovunque abbia fatto apparizione, sulle strade USA così come nei primi tour organizzati da Tesla a inizio 2024 per metterlo in mostra in Cina e Giappone.

Purtroppo, la presentazione anche in Italia non si trasformerà in una diretta disponibilità del mezzo. In passato, sia Elon Musk che altri dirigenti Tesla hanno precisato che l’inizio dei tour per mostrare Cybertruck fuori dagli USA non significa che il pickup sarà presto disponibile in vendita nei paesi interessati. Per il momento, dunque, il Cybertruck rimane in vendita in USA e Canada.

Se volete approfondire i temi, per tutte le imprese di Elon Musk si parte direttamente da questa pagina, mentre per le notizie Tesla si può cliccare direttamente a questo indirizzo.