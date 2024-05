Su sito giapponese di Apple riferimento a Apple Pencil Pro

Nel codice sorgente del sito giapponese di Apple è stato individuato un riferimento a una Apple Pencil Pro, penna digitale di nuova generazione che dovrebbe essere una delle novità in programma per l’evento di martedì 7 maggio.

La Apple Pencil Pro – sempre ammesso che si chiamerà così – dovrebbe sostituire la Apple Pencil di seconda generazione, presentata nel 2018.

Apple al momento vende la Apple Pencil di 2a generazione (che vanta abbinamento e ricarica wireless, aggancio magnetico, bassa latenza, sensibilità all’inclinazione e alla pressione, doppio tap per cambiare strumento), l’Apple Pencil USB-C (che offre abbinamento e ricarica via USB-C, aggancio magnetico, bassa latenza, sensibilità all’inclinazione) e l’Apple Pencil di 1a generazione (con abbinamento e ricarica via Lightning, bassa latenza, sensibilità a inclinazione e pressione).

Nell’ambito della presentazione del 7 maggio ci sarà tempo di mostrare probabilmente i nuovi iPad Pro, i nuovi iPad Air, alcuni accessori (inclusa la versione rinnovata della Apple Pencil). Non vi saranno probabilmente cenni per quanto riguarda novità relative a software o future funzionalità del sistema operativo: per queste dovremmo attendere il 10 giugno quando, nell’ambito dell’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) – che si terrà online dal 10 al 14 giugno 2024 – i riflettori saranno puntati sulle ultime novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. L’evento sarà visibile dalle ore 16 italiane dalla home page del sito Apple.