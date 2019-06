Nei render Google Pixel 4 somiglia a iPhone 2019, bozzo sul retro incluso

Gli appassionati Apple non sono gli unici preoccupati per il design di iPhone 2019 e della grande sporgenza sul retro, perché ora in rete circolano anche nuovi render di Google Pixel 4 e le somiglianze sono inquietanti.

Ormai il frontale dei terminali delle ultime generazioni punta sembra più a essere una lastra di vetro senza interruzioni o quasi, a seconda della presenza o meno del notch, della camera a goccia o di altre soluzioni ancora.

Ma nei nuovi render di Google Pixel 4 a sorprendere è la presenza sul retro di una grande protuberanza quadrata, anche qui con angoli smussati, che richiama subito in mente il design atteso degli iPhone 2019, ormai visto in tutte le salse in schemi, render, mockup e anche in mega fori nelle cover. Questo significa due cose.

Primo: i Google Pixel 4, o almeno uno dei modelli in arrivo, sarà il primo terminale di Big G con multi fotocamera sul retro. Secondo: il grande bozzo squadrato sul retro per ospitare due o più obiettivi, potrebbe diventare uno dei tratti comuni nei terminali di prossima generazione iPhone o Android che siano.

È ancora presto per dirlo, si tratta di render e i Pixel 4 sono attesi a ottobre, ma la sporgenza di queste dimensioni e questa forma, forse potrebbe seguire lo stesso destino che abbiamo già visto per il notch di iPhone X. Quando lo si è visto nei primi schemi, utenti e costruttori si sono affrettati a esprimere tutto il loro disappunto, salvo poi diventare una caratteristica praticamente universale negli smartphone.

Come dicevamo, è troppo presto però per trarre conclusioni: occorre attendere altri indizi e anticipazioni sui nuovi Google Pixel 4, questo anche perché altri schemi apparsi a maggio puntavano a una doppia fotocamera ma con design completamente diverso, senza grande bozzo sul retro. Nel frattempo però i nuovi render, pubblicati da OnLeaks in collaborazione con Pricebaba, indicano altre interessanti caratteristiche di questi terminali.

Innanzitutto manca un foro posteriore per il sensore impronte. Da ciò si deduce che Google pensa di impiegare il lettore impronte sotto al display, oppure un sistema di riconoscimento del volto alla Apple Face ID. Tenendo conto che in Android Q beta sono stati trovati riferimenti alla tecnologia di riconoscimento del volto, al momento sembra lecito scommettere su questa opzione.

Infine dai render sembra spariranno i due speaker stereo frontali, per adottare la soluzione più comune delle due griglie poste nella parte inferiore del terminale, ai lati del connettore USB-C. I pulsanti per accensione e controllo del volume si trovano nel lato destro mentre quello sinistro risulta completamente liscio: come avviene da tempo anche per iPhone, anche nei Google Pixel 4 non c’è traccia del jack audio da 3,5 mm, ma questo vale anche per i modelli precedenti.

Ricordiamo che a inizio maggio Google ha presentato le versioni più economiche Google Pixel 3a e 3a XL dei top di gamma Google Pixel 3. Invece per sapere tutto quanto emerso finora sui nuovi iPhone 2019 rimandiamo qui per i successori di iPhone XS e XS Max, invece a questo articolo per l’erede di iPhone XR.