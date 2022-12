Nel terzo trimestre vendite Mac aumentate nell’Europa occidentale

Stando a quanto riportato nelle ultime stime di Canalys, nell’Europa occidentale c’è stato un calo generale del 22% rispetto allo scorso anno nelle vendite di notebook, desktop e workstation, con 12,8 milioni di unità spedite nel terzo trimestre 2022. Non per tutti i brand sono brutte notizie, in particolare per Apple che vanta una crescita nelle spedizioni dei Mac.

Nel trimestre in oggetto, Apple avrebbe venduto 2,3 milioni di Mac nell’area in questione, ottenendo il 18,2% di market share, un incremento rispetto agli 1,9 milioni di Mac nello stesso trimestre dello scorso anno, con una crescita del 20,4% anno su anno.

Apple si colloca al terzo posto nelle aziende che vendono computer in Europa occidentale (dato interessante tenendo conto che Canalys non considera gli iPad come computer); prima di Apple si collocano Lenovo (24,1% di market share nel terzo trimestre 2022) e HP (21,5%).

Nell’Europa occidentale i notebook sono quelli andati peggio, con 10,4 milioni di unità spedite, in calo del 25% anno su anno, e la precedente stabilità nella domanda si è ridotta per il deterioramento del clima di fiducia delle imprese, e un calo generale nelle vendite tra consumatori e nel settore scolastico. Le spedizioni delle unità desktop sarebbero diminuite solo del 6%, e sono soprattutto le organizzazioni più grandi che continuano a effettuare la maggior parte degli acquisti in questo segmento.

Per quanto riguarda i tablet, Canalys segnala nel terzo trimestre spedizioni per 6 milioni di unità, in calo del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il periodo di riapertura della scuola indicato come deludente in termini di volumi di vendita. Apple continua a ricoprire la posizione leader di mercato, anche se l’iPad segnala un -10% nelle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo i dati di Canalys, nel terzo trimestre 2022 Apple ha venduto 2,8 milioni di tablet nell’Europa occidentale, con un market share del 47%, un calo rispetto ai 3,1 milioni del terzo trimestre 2021, periodo nel quale vantava il 45,4% di market share.