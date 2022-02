Il team che sviluppa Safari chiede l’opinione degli utenti

Il team che sviluppa Safari e il WebKit (il “motore” per il rendering delle pagine web), ha chiesto su Twitter il parare degli utenti in seguito a critiche su presunti bug e mancanza di supporto da parte degli sviluppatori.

Jen Simmons, Apple Evangelist e sostenitrice degli sviluppatori del Web Developer Experience team per Safari e il WebKit ha scritto in un tweet che tutti nelle sue menzioni continuano a dirle che Safari è il peggiore, “è il nuovo Internet Explorer”. Continue menzioni di questo tipo hanno portato Simmons a domandare agli utenti la loro opinione, chiedendo di evidenziare preferibilmente bug specifici, esempi di mancanza di supporto che impedisce l’uso di siti web e app.

Simmons esorta gli utenti che hanno individuato qualche bug “vecchio di anni e non ancora sistemato” di mettersi in contatto con lei indicando il link su bugs.webkit.org o il numero di Feedback del Feedback Assistant di Apple, al fine di verificare più attentamente a cosa fanno riferimento.

Everyone in my mentions saying Safari is the worst, it’s the new IE… Can you point to specific bugs & missing support that frustrate you, inhibit you making websites/apps. Bonus points for links to tickets.

Specifics we can fix. Vague hate is honestly super counterproductive.

— Jen Simmons (@jensimmons) February 8, 2022