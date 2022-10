Netflix accelera nei videogiochi, 55 in sviluppo

Sebbene il catalogo giochi di Netflix sia ricco di alcune chicche interessanti, i 35 titoli al momento presenti non sembrano tanto interessare agli utenti. Eppure il colosso non vuole mollare e annuncia che a breve il ventaglio di scelte videoludiche sarà ben maggiore.

Netflix ha attualmente 55 giochi in fase di sviluppo, inclusi altri giochi basati sui franchise Netflix. L’azienda ha davvero preso sul serio il gaming, solo con il rilascio iniziale della sua linea Android e iOS alla fine dell’anno scorso, ma con l’impegno di crearne ancor di più.

Parte della strategia di Netflix è che gli abbonati vedranno i giochi come un altro motivo per restare:

stiamo vedendo alcuni segnali incoraggianti di gameplay che portano a una maggiore ritenzione

Netflix ha affermato che il gioco è un “viaggio pluriennale”, indicando che continuerà a investire in questo settore a lungo termine, cosa di cui potrebbe aver bisogno, poiché i dati recenti hanno indicato che meno dell’1% degli abbonati interagisce quotidianamente con i giochi di Netflix. È interessante notare che Netflix non dice se i giochi in fase di sviluppo sono specificamente per i dispositivi mobili, il che potrebbe suggerire che l’azienda rilascerà nuovi titoli non limitati ai telefoni.

L’attuale linea di giochi di Netflix è già abbastanza buona, e in catalogo ci sono titoli come Into the Breach, Heads Up! e il vincitore del BAFTA Before Your Eyes, tutti disponibili gratuitamente agli abbonati senza pubblicità o acquisti in-app. A settembre, la società ha detto che avrebbe istituito uno studio di giochi interno a Helsinki, in Finlandia, e ha acquisito studi come lo sviluppatore di Oxenfree per contribuire a rafforzare le sue offerte. L’azienda prevede di avere più di 50 giochi disponibili entro la fine dell’anno.

Nella sua conferenza finanziaria appena conclusa, Netflix ha dichiarato di aver aggiunto 2,4 milioni di abbonati nel terzo trimestre. Questa è una svolta rispetto all’inizio di quest’anno, quando ha riferito di aver perso abbonati per la prima volta in più di 10 anni. L’azienda sta progettando di reprimere la condivisione degli account a partire dall’inizio del prossimo anno e lancerà un piano più economico supportato dalle pubblicità a novembre.

