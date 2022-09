Netflix sta creando una divisione che si occuperà solo di giochi

Netflix sta lavorando ad una divisione videoludica all’avanguardia che si occuperà solo ed esclusivamente di giochi e che verranno proposti senza la formula degli acquisti in-app.

La sede è a Helsinki (Finlandia) e il sito Engadget riferisce che a dirigere lo studio è stato chiamato Marko Lastikka (ex Zynga e EA). Helsinki è perfetta giacché qui risiedono alcuni di quelli che sono considerati tra i migliori talenti attuali, incluso lo sviluppatore di The Walking Dead, Next Games, azienda che Netflix ha comprato a marzo.

La società statunitense operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, ha comprato acquisti diverse software house, inclusi gli sviluppatori di Boss Fight e Oxenfree, ma finora non aveva mai deciso di lavorare da zero su nuovi titoli.

I primi frutti di questa decisione non si vedranno subito ma richiederanno qualche anno. Ma le strategie e acquisizioni recenti sono l’indicazione di come l’azienda punti a differenziare la sua offerta.

Ad agosto Netflix ha annunciato Heads Up! un’esclusiva versione dell’amato gioco per dispositivi mobili (iOS e Android) con mazzi ispirati all’universo di Netflix; . n collaborazione con Ellen Digital Ventures, Heads Up! dà agli utenti la possibilità di mettersi alla prova con 28 mazzi ispirati alle serie più popolari come Bridgerton, Stranger Things e Squid Game, ai canali social più amati come GEEKED o Strong Black Leade a una serie di categorie di intrattenimento

A novembre sono attesi anche in Europa gli abbonamenti con pubblicità, offerti a costi inferiori rispetto a quelli tradizionali. L’iniziativa dovrebbe inizialmente riguardare Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Germania, e successivamente altre nazioni. I piani a prezzi scontati ma con pubblicità arriveranno prima di Disney+ Basic, nuovo tipo di abbonamento supportato dalla pubblicità previsto da Walt Disney Company, con prezzi che negli USA partiranno da 7,99 $ al mese (quanto richiesto attualmente per l’accesso a tutto il catalogo senza pubblicità ma il costo dell’abbonamento tradizionale salirà a 10,99$ al mese).